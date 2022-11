103 nieuwe namen voor Graspop 2023

Het regent aankondigingen in festivalland. Naast Pinkpop heeft ook Graspop Metal Meeting een groot aantal nieuwe namen bevestigd voor de komende editie. Onder meer Pantera, Papa Roach, Hollywood Vampires (met o.a. Alice Cooper) en Amon Amarth treden op in het Vlaamse Dessel.

De festivalorganisatie komt met maar liefst 103 nieuwe namen naar buiten. Onder andere Disturbed, Hatebreed, Hollywood Vampires, Rancid, Billy Talent, Epica en In Flames zijn toegevoegd aan het programma. De headliners Ghost, Slipknot, Mötley Crüe, Def Leppard, Parkway Drive en Gojira zijn al eerder bekendgemaakt. Zoveel headliners zijn mogelijk omdat Graspop met twee hoofdpodia werkt.

Traditiegetrouw staat het affiche vol met bands uit alle heavy rockgenres: van hardcore tot hardrock, van heavy metal tot thrash metal, van punkrock tot skatepunk en nog veel meer. Tijdens de vorige editie waren grote namen als Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest en Megadeth te bewonderen op het metalfestival.

De kaartverkoop voor het festival begint zaterdag 26 november om 10.00. Tickets voor het hele festival kosten €299,- en dagtickets €119,-.

De line-up per dag op alfabetische volgorde:

Donderdag 15 juni:

1914, Agnostic Front, Arch Enemy, As I Lay Dying, At The Gates, Beast In Black, Butcher Babies, Carpenter Brut, Cradle Of Filth, End, Epica, Escape The Gate, Evergrey, Ghost, Marduk, Molybaron, Motionless In White, Orbit Culture, Papa Roach, Septicflesh, Sick Of It All, Spiritbox, Stray From The Path, The Raven Age, The Winery Dogs, Unearth

Vrijdag 16 juni:

Amon Amarth, Any Given Day, Asking Alexandria, Behemoth, Black Mirrors, Clutch, Crowbar, Delain, Disturbed, Fever 333, Finntroll, Gojira, Hatebreed, Heidevolk, Hollywood Undead, Landmvrks, Loathe, Meshuggah, Orange Goblin, Seether, The Amity Affliction, The Answer, Thundermother, Watain

Zaterdag 17 juni:

Antimatter, Architects, Cane Hill, Cyclone, Danko Jones, Dark Angel, Draconian, Exodus, Fields Of The Nephilim, Halestorm, I Prevail, In Flames, Korpiklaani, Legion Of The Damned, Less Than Jake, Life of Agony, Oceans, Pantera, Parkway Drive, Rancid, Russkaja, Skindred, Sleep Token, Slipknot, Soen, Sólstafir, Testament, The Chats, The Ghost Inside, The Menzingers, Vicious Rumours

Zondag 18 juni:

Anti-Flag, Avatar, Billy Talent, Bloodywood, Deathstars, Def Leppard, Dieth, Dirkschneider, Eluveitie, Enter Shikari, Greg Puciato, Hippotraktor, Hollywood Vampires, Insomnium, Katatonia, Kissin’ Dynamite, Kreator, Lionheart, Lorna Shore, Monster Magnet, Mötley Crüe, Novelists, Polaris, Stand Atlantic, The Halo Effect, The Luka State, Three Days Grace, Voivod

Foto Hollywood Vampires (Graspop 2018): Robin Looy