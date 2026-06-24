Graspop 2026 (fotoverslag)

Van de legendarische punkrockers van The Sex Pistols (met Frank Carter als frontman) tot de AOR van Foreigner, en van nu metal-iconen Limp Bizkit tot de metalcore van Ice Nine Kills. De 29ste editie van Graspop was weer zo veelzijdig als een vierdaagse ‘metal meeting’ maar kan zijn. Net als het Pinkpop-publiek afgelopen weekend kregen bezoekers in Dessel uiteraard belachelijk hoge temperaturen voor hun kiezen, maar dat misstond eigenlijk ook niet bij optredens van sommige over hel en verdoemenis zingende bands. Helaas moest Tom Morello last-minute afzeggen (hij stond wel op Pinkpop), maar met o.a. Alice Cooper, Europe, Sepultura, Megadeth, The Offspring, Volbeat, Within Temptation, Extreme, Sabaton, Mastodon, Black Label Society, Alter Bridge en Belgische trots Triggerfinger bleven er meer dan genoeg indrukwekkende namen over op het affiche. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Robin Looy!

Graspop Metal Meeting

Gezien op 18 t/m 21 juni 2026

Foto’s door Robin Looy