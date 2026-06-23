Pinkpop 2026 (fotoverslag)

The Cure en Pinkpop hebben een bijzondere band: de komst van Robert Smith en de zijnen zorgde veertig jaar geleden voor een keerpunt in de geschiedenis van het festival. Na enkele matig bezochte edities stond Pinkpop in 1986 mede dankzij The Cure weer helemaal op de kaart. Sindsdien heeft de band niets van zijn kwaliteit als live-act verloren, zo bleek afgelopen weekend wel op Pinkpop. En The Cure was niet de enige ijzersterke headliner. De Foo Fighters – die voor het eerst sinds 2018 naar Landgraaf afreisden – sloten Pinkpop op formidabele wijze af.

Naast The Cure en Foo Fighters traden tijdens het bloedhete weekend nog meer Pinkpop-oudgedienden op. Van Tom Morello (die hier met Rage Against The Machine in 1993 een legendarische show gaf) tot Triggerfinger, Editors en Franz Ferdinand. Ook The Pretty Reckless, IDLES, Jehnny Beth en Wet Leg maakten grote indruk, evenals een heuse Hoogmis Van Het Zuiden waarbij DeWolffs Pablo van de Poel het Limburgse volkslied op gitaar speelde, geheel in Jimi Hendrix-stijl! Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Tiffany Peters.

Pinkpop

Gezien op 19, 20 en 21 juni 2026

Foto’s door Femme Von Steel

Meer lezen over The Cure? Bekijk hier Lust For Life 088, waarin de complete discografie van de legendarische band onder de loep genomen wordt!