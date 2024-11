Khruangbin in AFAS Live (fotoverslag)

Hun psychedelische funkrock is grotendeels instrumentaal en echt grote hits hebben ze niet (al stond Texas Sun, een samenwerking met Leon Bridges, de afgelopen jaren wel in de Top 2000). Toch zijn de Texanen van Khruangbin inmiddels populair genoeg om twee avonden op rij de AFAS Live uit te verkopen. Gisteren gaf het trio de eerste van die twee shows, waarbij het podium al even kleurrijk was als de muziek. Bekijk hierboven de foto’s!

Khruangbin in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op donderdag 31 oktober 2024

Foto’s door Serge Hasperhoven