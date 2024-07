Down The Rabbit Hole 2024 (fotoverslag)

De 2024-editie van Down The Rabbit Hole was er weer een vol mooie momenten in de Groene Heuvels te Ewijk. Dansen op de aanstekelijke disco van Jessie Ware. Vol bewondering toekijken hoe headliner The National een festivalpubliek compleet inpakt. Crowdsurfen bij Psychedelic Porn Crumpets. Zwijmelen bij de gevoelige songs van Eefje de Visser en Michael Kiwanuka. Op de vrijdag met een glimlach die enkele regenbui trotseren. En natuurlijk op zaterdag ook het Nederlands elftal zien zegevieren op een groot scherm. Lust For Life stuurde fotograaf Anne-Marie Kok naar het festival om al deze momenten – en meer – vast te leggen. Bekijk haar foto’s hierboven!

Down The Rabbit Hole

Gezien op 5, 6 en 7 juli 2024

Foto’s door Anne-Marie Kok