Nightwish in Ziggo Dome (fotoverslag)

Een optreden van de Finse metalband Nightwish, met de Nederlandse frontvrouw Floor Jansen, staat meestal garant voor vuurwerk. In Ziggo Dome werd het publiek zondagavond onder meer getrakteerd op een uitvoering van The Phantom Of The Opera, samen met gastvocalist Henk Poort. Het was slechts een van de hoogtepunten van een bijzondere avond. Voor Jansen was het namelijk het eerste Nederlandse optreden sinds ze werd geopereerd aan een tumor, nadat borstkanker bij haar was geconstateerd. Nightwish stond twee dagen op rij in de Amsterdamse zaal. Bekijk hierboven de foto’s van de eerste avond!

Nightwish in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op zondag 27 november 2022

Foto’s door Ans van Heck