Simply Red in Ziggo Dome (fotoverslag)

Tientallen hits scoorden zanger Mick Hucknall en de zijnen vanaf 1985, waaronder Holding Back The Years, If You Don’t Know Me By Now en Stars. Zelfs in de huidige eeuw bestormde Simply Red hier in Nederland nog de hitlijsten. Niet gek dus dat de Britse band anno 2022 twee avonden op rij in de Ziggo Dome staat. Hucknall zingt nog altijd fantastisch, zo bleek tijdens de eerste show in Amsterdam. Bekijk hier de foto’s van fotograaf Ans van Heck.

Simply Red in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op donderdag 10 november 2022

Foto’s door Ans van Heck