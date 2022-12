Porcupine Tree, Simply Red, Joe Bonamassa en meer naar Bospop 2023

De eerste namen van Bospop 2023 zijn bekend! Onder andere Porcupine Tree, Zucchero, Simply Red en Joe Bonamassa treden op in Weert, waar het festival op 7, 8 en 9 juli plaatsvindt.

Naast headliners Simply Red (vrijdag), het dit jaar herenigde Porcupine Tree (zaterdag) en Zucchero (zondag) staan er meer grote namen op het affiche. Zo is er op de vrijdag een herkansing voor Rag ‘N’ Bone Man, die dit jaar zijn optreden op Bospop last-minute moest annuleren. Op zaterdag zijn er optredens van Live en Nile Rodgers & Chic, terwijl de organisatie voor de laatste dag niemand minder dan bluesrocker Joe Bonamassa wist te strikken.

Verder zijn voor Bospop 2023 ook The Analogues, Clouseau, Young Gun Silver Fox, BZB, Rowwen Hèze, The White Buffalo, Stahlzeit, Ise, Di-Rect, Son Mieux, The Bosshoss, King King, Southside Johnny & The Asbury Jukes, Leif de Leeuw Band, Boaz en een hele lading ‘tributes & more’-acts bevestigd. In die laatste categorie bevinden zich onder andere Black Bottle Riot, Ten Times A Million, de Deep Purple-coverband Made In Purple en ex-Genesis-frontman Ray Wilson.

Simply Red en Porcupine Tree waren dit jaar ook al in Nederland te zien, beide in Ziggo Dome. De laatstgenoemde band met frontman Steven Wilson maakte dit jaar een comeback. Voor het eerst sinds 2009 verscheen een nieuw album van de mannen: Closure/Continuation.

De kaartverkoop start aanstaande zaterdag om 10.00 uur.

Foto Porcupine Tree in Ziggo Dome: Rob Sneltjes