Taipei Houston in Paradiso (fotoverslag)

Stond hun beroemde pa Lars afgelopen april nog met Metallica in Amsterdam, gisteravond was het de beurt aan Myles en Layne Ulrich. Onder de naam Taipei Houston debuteerden ze vorig jaar met de plaat Once Bit Never Bored en momenteel toert het duo met de invloedrijke rockband Melvins. Gisteravond mochten Myles en Layne in Paradiso laten horen waarom Lars Ulrich apetrots is op zijn getalenteerde zoons! Fotograaf Myrthe Philips was erbij.

Taipei Houston in Paradiso, Amsterdam

Gezien op maandag 26 juni 2023

Foto’s door Myrthe Philips