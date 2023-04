Metallica in de Johan Cruijff Arena (live-recensie)

Overweldigend, spectaculair en goed: Metallica stelde deze Koningsdag in Amsterdam niet teleur. Het was de aftrap van de M72 World Tour, waarbij in ‘no repeat weekends’ steeds twee avonden in een zaal wordt opgetreden, met totaal verschillende setlists. Voor de band dus misschien even wennen, maar de eerste helft staat al als een huis.

Als je zo veel goede nummers hebt om ten gehore te brengen, lijkt het een mooi idee om ze te verdelen over twee avonden. De trouwe fans die kaarten hebben voor beide concerten (en de komende tijd waarschijnlijk droog brood moeten eten) zullen alles langs zien komen, met een dag als pauze ertussen. Voor de minder gelukkigen: wij hadden op donderdag Master Of Puppets, dus jullie krijgen vast Enter Sandman. Voor ons Seek And Destroy, voor jullie (waarschijnlijk) The Four Horsemen. Zo bezien lijkt het een ongelukkige opzet voor de meesten, maar het oeuvre van de Californische band is rijk genoeg om twee keer een gedegen set te verzorgen.

Een opname van Ennio Morricones The Ecstasy Of Gold kondigt zoals gebruikelijk aan dat we gaan beginnen. De mannen zijn fans en coverden al eens werk van de Italiaan. Ook vanaf tape: het intro van Orion. Maar dan gaat het live los. Datzelfde Orion. Op het enorme ronde podium, een cirkel van zo’n dertig meter met een snakepit in het midden, staan de mannen eerst los van elkaar. Tijdens het concert zoeken ze elkaar regelmatig op en Lars Ulrich en zijn drumstel schuiven af en toe door. Hoe dat kan, dat zien de duizenden die op de tribune van het stadion zitten waarschijnlijk haarfijn, wij ‘op het veld’ zien de artiesten soms heel dichtbij en dan weer van behoorlijk veraf.

Kerkklokken

Bassist Robert Trujillo voert stap voor stap het tempo op, gitaristen James Hetfield en Kirk Hammett zoeken elkaar op, na een stevige wandeling dus, en gaan tegenover elkaar staan, als jongens op een schoolplein. For Whom The Bell Tolls klinkt, met kerkklokken op de acht schermen die als mega-lampenkappen rond het podium staan.

Wat moeten we over de muziek zeggen? Dit zijn fantastische muzikanten, ze weten hoe ze een sfeertje moeten maken, de techniek is tiptop verzorgd en aan de galm die altijd in de Johan Cruijff Arena hangt kan de band weinig doen. Maar bovenal: ze hebben er plezier in. Vooral Hammett loopt regelmatig met een glimlach van oor tot oor te stralen. Misschien is het even wennen, zo’n eerste optreden van een nieuwe tour. Dat merken we eigenlijk alleen bij tempowisselingen, waarbij de muzikanten elkaar soms even vragend aankijken. Dat slijt wel, de komende twee jaar.

Mooi compromis

“We are Metallica and so are you”, zegt James Hetfield. Een groot causeur zal hij nooit worden, maar dat geeft niet. Hij maakt nog wel even een bruggetje van Koningsdag naar King Nothing. Nieuwe nummers als Lux Æterna en Screaming Suicide doen het goed. Voor Hetfield zijn de nummers van 72 Seasons heel persoonlijk, hij krijgt er nog steeds kippenvel van. De aanwezigen zijn grofweg in drie groepen te verdelen: zij die alleen de eerste drie albums goed vinden, degenen die vinden dat The Black Album er ook bij hoort en de rest. Nothing Else Matters is dus een mooi compromis en hoewel het als ballad een vreemde eend in de bijt is, kan het op veel waardering rekenen en op honderden lichtjes vanaf de tribune.

Vuurshow

Misschien is het een kwestie van smaak, maar daarna zakt het een beetje in. Ride The Lightning gaat weer de goede kant uit, bij Battery zijn we weer helemaal terug. Bij Fuel krijgen we een vuurshow die velen de haren te berge doet rijzen – er vloog al eens een technicus in brand bij een concert van Metallica – maar wat een spektakel! Het zijn voorbodes voor Seek And Destroy (met een drumsolo door ‘my friend Lars’) en Master Of Puppets, vintage Metallica en met gejuich ontvangen in de zaal. Een toegift krijgen we niet (misschien omdat we eigenlijk pas halverwege zitten, zaterdag verder), wel nog een gezellig praatje. Was dit nu de helft van een tweeluik of een los concert? Toch het laatste, want wat hebben we goede muziek gehoord…

Metallica in de Johan Cruijff Arena

Gezien op donderdag 27 april 2023

Foto’s door Cristel Brouwer

Meer lezen over Metallica? In de nieuwe editie van Lust For Life vind je een coverstory over de band!