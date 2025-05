10cc in november voor tien shows naar Nederland (nieuws)

De muziek van 10cc heeft de tand des tijds bijzonder goed doorstaan. Evergreens Dreadlock Holiday en I’m Not In Love staan nog altijd hoog genoteerd in de Top 2000 en ook hits als The Wall Street Shuffle en The Things We Do For Love kunnen meerdere generaties woord voor woord meezingen. In november speelt de band al die favorieten tijdens een uitgebreide theatertour, waarbij tien Nederlandse zalen worden aangedaan.

10cc verkocht ruim 30 miljoen platen en had in de jaren zeventig en tachtig een hele reeks hits, van de doowop-parodie Donna in 1972 tot en met Food For Thought (1983). Het laatste album verscheen precies dertig jaar geleden en volgens mede-oprichter Graham Gouldman hoeven we ook geen opvolger meer te verwachten, zo vertelde hij in Lust For Life 138: “Ik word helemaal gek bij alleen al de gedachte om weer een studioplaat te moeten maken. Iemand stelde me voor om weer eens met Kevin [Godley, red.] iets onder de 10cc-vlag te doen, maar ik zei: absoluut niet! Het voelde niet goed.” Wel verscheen eerder dit jaar de nieuwe single Don’t Want To Go To Heaven van het duo, onder de artiestennaam GG25.

Gelukkig blijft Gouldman de vele klassiekers van hun voormalige groep wel live uitvoeren met de huidige 10cc-bezetting, waarvan verder ook o.a. drummer Paul Burgess en gitarist Rick Fenn deel uitmaken (beiden voegden zich in 1976 bij de band). Gouldman in Lust For Life: “Jarenlang is het Graham Gouldman’s 10cc en dan weer 10cc Featuring Graham Gouldman geweest. Lieve God! Nu blijft het gewoon 10cc en wordt de muziek van die band op de best mogelijke manier live naar buiten gebracht.”

Theatertour 2025

10cc speelt dit najaar in Groningen (De Oosterpoort, 17 november), Amsterdam (Concertgebouw, 18 november), Heerlen (Theater Heerlen, 19 november), Eindhoven (Muziekgebouw, 20 november), Arnhem (Musis, 21 november), Zwolle (Theater De Spiegel, 23 november), Leeuwarden (De Harmonie, 24 november), Rotterdam (De Doelen, 26 november), Roosendaal (De Kring, 27 november) en Hoorn (Het Park, 28 november). De ticketverkoop is inmiddels gestart.

Foto 10cc in het Concertgebouw (18 november 2021) door Ans van Heck