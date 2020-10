AC/DC brengt nieuw album PWR/UP uit op 13 november

De geruchten blijken te kloppen: AC/DC komt met een nieuw album. PWR/UP, zoals de zeventiende studioplaat van de hardrockers heet, verschijnt op 13 november. De eerste single Shot In The Dark is morgen al te beluisteren.

Fans van AC/DC vermoedden vorige week al dat er iets nieuws op komst was, nadat er op de officiële social media-kanalen een mysterieus filmpje opdook. Kort daarvoor zouden via een Braziliaanse fansite ook foto’s van video-opnames uitgelekt zijn, waarop onder anderen de teruggekeerde Phil Rudd te zien was. De drummer, die eind 2014 gearresteerd werd op verdenking van onder meer doodsbedreiging, blijkt zich inderdaad weer bij AC/DC gevoegd te hebben. En niet alleen hij, want ook zanger Brian Johnson (die eerder moest afhaken wegens gehoorproblemen) en bassist Cliff Williams zijn weer van de partij, terwijl die laatste enkele jaren geleden nog zijn pensioen aankondigde. Verder bestaat de band uit gitarist Stevie Young en uiteraard leadgitarist Angus Young.

PWR/UP is het eerste AC/DC-album sinds Rock Or Bust uit 2014. In een interview met een Amerikaanse radiozender ontkende Brian Johnson onlangs dat er ook oude opnames van de inmiddels overleden gitarist Malcolm Young te horen zijn op de plaat. “Dat is natuurlijk niet waar”, vertelde de zanger. “Maar het klopt wel dat Angus en Malcolm samen veel riffs bedacht hebben en Angus ze allemaal weer beluisterd heeft. Hij zei steeds: ‘Oh, dat is een goeie!’ En die riffs heeft hij gebruikt voor het album. In dat opzicht is Malcolm dus aanwezig op de plaat.”

Een voorproefje van de eerste single Shot In The Dark kun je hieronder beluisteren.

Foto: Mitchell Giebels