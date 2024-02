AC/DC op 5 juni naar Johan Cruijff ArenA (nieuws)

Na maanden van geruchten is het dan eindelijk officieel: AC/DC gaat weer toeren en doet daarbij ook Nederland aan. Op 5 juni staat de hardrockband in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Bassist Cliff Williams is er echter niet bij: hij kondigde eerder al zijn pensioen aan en maakt nu plaats voor Chris Chaney, bekend van Jane’s Addiction.

Sinds de vorige show van AC/DC in Nederland, in GelreDome in mei 2015, waren er wel meer bezettingswisselingen. Zo kon zanger Brian Johnson de Rock Or Bust Tour niet afmaken wegens gehoorproblemen en werd hij vervangen door Guns N’ Roses-frontman Axl Rose. Inmiddels zit Johnson weer bij de groep. Drummer Phil Rudd, die wel meespeelde op het meest recente AC/DC-album Power Up (2020), wordt voor de komende tour echter vervangen door Matt Laug. Met hem stonden de mannen vorig jaar op het festival Power Trip in Californië.

Cliff Williams is er op 5 juni dus ook niet bij. In 2020 vertelde hij over zijn besluit om met pensioen te gaan: “We verloren Phil vrijwel aan het begin van die tournee [de Rock Or Bust Tour, red.] en toen kreeg Brian last van zijn gehoor… Het was een lange, taaie tour en dat bevestigde voor mij dat ik niet langer door wilde gaan”, aldus de bassist in Lust For Life 106. De muzikant werkte echter wel mee aan de opnames van Power Up, onder andere omdat hij daarmee een ode kon brengen aan de in 2017 overleden AC/DC-gitarist Malcolm Young.

Mysterieuze video

AC/DC bestaat tijdens de komende concerten dus uit gitaristen Angus en Stevie Young, zanger Johnson, bassist Chaney en drummer Laug. Het vijftal start de Power Up Tour in Duitsland, met een show in Gelsenkirchen. Op 8 augustus wordt ook het festivalpark in het Belgische Dessel aangedaan. Dat AC/DC voor het eerst in jaren weer op tournee gaat, werd voor veel fans vorige week al duidelijk, toen er een video op de social media-kanalen van de band verscheen met het logo, gevolgd door de woorden ‘Are you ready?’.

De kaartverkoop voor het concert in de Johan Cruijff ArenA start op vrijdag 16 februari om 10.00.

Foto AC/DC in GelreDome 2015: Mitchell Giebels