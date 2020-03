Acht nieuwe namen voor Bospop 2020

Bospop heeft acht acts toegevoegd aan de line-up. De nieuwe namen zijn Allen Stone, Black Pumas, The Struts (foto), Sloper, Inge van Calkar, Juanes, Goodbye June en The Gary Moore Tribute Band. Zij treden op tijdens de 40ste editie van het festival dat plaatsvindt op 10, 11 en 12 juli in Weert.

De Amerikaanse soul- en R&B-zanger Allen Stone heeft inmiddels vier albums uitgebracht, waarvan Building Balance uit 2019 de meest recente release is. Stone haalt inspiratie uit de muziek van onder anderen Stevie Wonder, Marvin Gaye en Aretha Franklin.

Ook het soulduo Black Pumas komt naar Weert. De band bestaat uit zanger en ex-straatmuzikant Eric Burton en multi-instrumentalist Adrian Quesada, die met onder anderen Prince heeft samengewerkt. Hun debuutalbum Black Pumas werd in Nederland goed ontvangen.

In 2017 mocht The Struts het voorprogramma verzorgen van The Rolling Stones en Foo Fighters. De indierockband staat dit jaar voor de eerste keer op het podium van Bospop. Ook de nieuwe band Sloper van de drummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Mario Goossens (Triggerfinger) zal zijn debuut maken op Bospop.

Zangeres Inge van Calkar is bekend geworden door haar deelname aan De Beste Singer-Songwriter Van Nederland. Eerder stond zij in het voorprogramma van Miss Montreal en gaf ze een optreden tijdens Eurosonic Air in haar thuisstad Groningen. Aankomende zomer komt haar album Full Color uit.

Singer-songwriter Juanes is een van de succesvolste artiesten van Latijns-Amerika. De Colombiaan begon zijn carrière als zanger van de band Ekhymosis. Voor zijn solodebuut Fíjate Bien uit 2000 kreeg hij drie Latin Grammy’s. De zanger is in Nederland vooral bekend van zijn zomerhit La Camisa Negra.

De Amerikaanse bluesband Goodbye June bestaat uit drie neven en zij brachten in 2012 hun debuutalbum Nor The Wild Music Flow uit. Goodbye June laat zich inspireren door grote namen als Led Zeppelin en The Black Keys.

Eerder bevestigde acts voor de jubileumeditie van Bospop zijn onder meer Sting, Lionel Richie, Kensington, Joe Bonamassa, Beth Hart en Melissa Etheridge. De kaartverkoop is inmiddels gestart.