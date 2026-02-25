Programma Bospop 2026 compleet (nieuws)

Het programma van Bospop 2026 is compleet! Vandaag zijn zeven nieuwe namen bevestigd voor het festival, waar verder o.a. Lenny Kravitz, Moby, Volbeat en ZZ Top op het affiche staan. Bospop vindt dit jaar plaats op 10, 11 en 12 juli.

De laatste bevestigde namen zijn Jett Rebel, bluesrockgitarist Ally Venable, de Britse rockband The Hara, het Belgische Hideous, de Duitse groep Munchy Bunch, de Zweedse folkrockformatie Baskery en Beach Boys’ Best. Laatstgenoemde band was eind vorig jaar een van de winnaars van de talentenjacht The Tribute: Battle Of The Bands, een populair tv-programma met o.a. Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) in de jury. Zoals de naam al aangeeft, spelen deze jonge muzikanten het repertoire van The Beach Boys.

Eerder werden de drie headliners van Bospop 2026 al bekendgemaakt. Zo sluiten de Deense hardrockers van Volbeat de eerste dag af, zorgt Moby op zaterdag ongetwijfeld voor een feest der herkenning en is Lenny Kravitz de grootste naam op zondag. Ook maken oude bekenden als ZZ Top, Within Temptation, Anouk en Counting Crows hun opwachting in Weert.

De complete line-up ziet er als volgt uit:

Vrijdag

Volbeat, Within Temptation, Airbourne, Floor Jansen, Steel Panther, Biohazard, Parris, Bizkit Park, Ally Venable, The Damn Truth, Regressive Hypnosis, Heartland Drive, The Hara en Munchy Bunch

Zaterdag

Moby, ZZ Top, Kaiser Chiefs, Kensington, Clouseau, Razorlight, Triggerfinger, Beach Boys’ Best, The Ultimate Eagles, The Commoners, Cooking With Knopfler, Tribute To TOTO, Henrik Freischlader, The K’s, Green Crow Collective en Baskery

Zondag

Lenny Kravitz, Anouk, Counting Crows, Chris Isaak, OMD, Palaye Royale, Fantastic Negrito, The Rumjacks, Jett Rebel, The Fatal Flowers, Goodbye June, Grace Bowers, Jesper Lindell, D.K. Harrell, Dawn Brothers en Hideous

Foto Lenny Kravitz door Anne-Marie Kok