Nieuwe namen voor Bospop: o.a. Billy Gibbons en Racoon (nieuws)

Er zijn zeven nieuwe namen toegevoegd aan de line-up van Bospop 2023, inclusief enkele oude bekenden! Zo keren onder anderen Billy F Gibbons (ZZ Top) en Racoon terug naar het festival, dat op 7, 8 en 9 juli plaatsvindt in Weert.

Billy Gibbons was al meerdere keren te bewonderen op Bospop, steeds als onderdeel van de legendarische rockband ZZ Top. Het Texaanse trio speelde er in 2003, 2008, 2013 en 2015, maar de frontman met de iconische baard en dito gitaarsound stond niet eerder in zijn eentje op het affiche. Hij bracht sinds 2015 drie soloplaten uit, waarvan de laatste in 2021 verscheen: het goed ontvangen Hardware. Racoon stond in 2018 voor het laatst op het affiche van Bospop. De Zeeuwse band is bekend van hits als Love You More, Oceaan en Het Is Al Laat Toch.

Naast Billy Gibbons en Racoon voegde de organisatie ook bluesgitarist Eric Steckel, de Belgische singer-songwriter DAAN, de Limburgse zangeres Blackbird, de Neil Young-tributeband Le Noise en The Scabs-frontman Guy Swinnen toe aan het programma. Afgelopen december werd al bekendgemaakt dat ook onder andere Porcupine Tree, Zucchero, Simply Red en Joe Bonamassa dit jaar Bospop aandoen. De line-up tot nu toe is als volgt:

Vrijdag 7 juli

Simply Red, Rag’n’Bone Man, The Analogues, Clouseau, Young Gun Silver Fox, BZB, Blackbird, DAAN

Zaterdag 8 juli

Porcupine Tree, +LĪVE+, Nile Rodgers & Chic, Rowwen Hèze, The White Buffalo, Stahlzeit, ISE, Le Noise, Guy Swinnen

Zondag 9 juli

Zucchero, Joe Bonamassa, Racoon, Billy F Gibbons, Eric Steckel, DI-RECT, Son Mieux, Southside Johnny & The Asbury Jukes, The BossHoss, King King, Leif de Leeuw Band, Boaz

De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Foto Billy Gibbons door Luuk Denekamp