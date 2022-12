Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie (79) overleden

Christine McVie, vooral bekend van de legendarische ‘Rumours-bezetting’ van Fleetwood Mac, is overleden. De Britse zangeres en toetsenist schreef en zong onder meer de klassiekers You Make Loving Fun, Don’t Stop, Everywhere en Little Lies.

Het overlijden van McVie werd woensdagavond bekendgemaakt op de officiële Facebookpagina van de zangeres. Volgens de verklaring was ze al enige tijd ziek en stierf ze in het bijzijn van haar familie. De andere bandleden van Fleetwood Mac reageerden in een bericht op social media: “Met geen woorden is te beschrijven hoe verdrietig we zijn vanwege het overlijden van Christine McVie. Ze was uniek en uitzonderlijk getalenteerd. Ze was de beste muzikant die je maar in een band kon hebben en de beste vriendin die je je kon wensen. Wij hadden het geluk haar in onze levens te hebben. Individueel en samen koesteren we Christine en zijn we dankbaar voor de geweldige herinneringen aan haar. Ze zal enorm gemist worden.”

Chicken Shack

McVie werd eind jaren zestig bekend onder de naam Christine Perfect, als lid van de Britse bluesrockformatie Chicken Shack. Zo zong ze op de single I’d Rather Go Blind, in 1969 een hit in Nederland. De leden van Chicken Shack waren bevriend met die van Fleetwood Mac en bassist John McVie van laatstgenoemde band kreeg een relatie met Perfect. De twee muzikanten trouwden met elkaar, waarna Christine ook lid werd van Fleetwood Mac. Met de komst van het duo Lindsey Buckingham en Stevie Nicks werd de band halverwege de jaren zeventig bijzonder succesvol, vooral dankzij het album Rumours (1977).

McVie schreef en zong verschillende grote Fleetwood Mac-hits, waaronder Don’t Stop, You Make Loving Fun en Everywhere, en ze onderscheidde zich met haar warme stemgeluid. Na de inhuldiging van de band in de Rock & Roll Hall Of Fame in 1998 stapte ze echter uit de groep vanwege haar vliegangst. Toch werd ze in 2014 weer officieel lid, waarmee de bekendste bezetting van Fleetwood Mac weer compleet was. Het vijftal trad onder meer op in Ziggo Dome in 2015. Vier jaar later was McVie voor het laatst te zien in Nederland, tijdens een show op Pinkpop.

Christine McVie is 79 jaar geworden.

Foto Fleetwood Mac in Ziggo Dome 2015: Bert Treep