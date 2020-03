Countryzanger Kenny Rogers (81) overleden

Kenny Rogers, een van de populairste countryzangers aller tijden, is op 81-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan scoorde ook in Nederland grote hits met onder meer Coward Of The Country, Lucille en een duet met Dolly Parton: Islands In The Stream.

Met meer dan honderd miljoen verkochte platen wereldwijd behoort Rogers tot de meest succesvolle artiesten aller tijden. De in Houston, Texas geboren zanger nam zijn eerste muziek al in de jaren vijftig op en oogstte zijn eerste grote successen met de band The First Edition, die al snel werd omgedoopt tot Kenny Rogers And The First Edition. De single Ruby, Don’t Take Your Love To Town uit 1969 stond wereldwijd hoog in de hitlijsten.

Rogers verliet The First Edition in 1976, waarna hij een uiterst succesvolle solocarrière startte. Zo werden onder meer Lucille, Coward Of The Country, Lady en I Don’t Need You dikke hits. Ook verschillende duetten scoorden goed, met name het door de gebroeders Gibb (Bee Gees) geschreven Islands In The Stream – waarmee Rogers en Dolly Parton in 1983 de Nederlandse top vijf bereikten – en de Bob Seger-cover We’ve Got Tonight. Zijn duetpartner op het laatstgenoemde nummer was Sheena Easton. Naast zijn carrière als muzikant speelde Rogers ook in meerdere films en series.

Hoewel er later nog een kerstplaat verscheen, was You Can’t Make Old Friends (2013) het laatste reguliere album van de charismatische zanger. Daarop zong hij wederom een duet met Dolly Parton. In 2015 kondigde Rogers zijn afscheidstour aan, die hem in november 2016 ook naar Nederland bracht. Over zijn show in de Heineken Music Hall schreef Lust For Life toen: “De uitstraling van Kenny Rogers is zelfs na al die jaren verrassend. Hij krijgt het voor elkaar een sfeer te creëren waarbij je het gevoel hebt met een paar ooms en tantes op bezoek te zijn bij een leuke oudoom, zodat je vergeet dat je in een goed gevulde zaal zit.”

Rogers is vrijdagavond in het bijzijn van zijn familie vredig ingeslapen. Hij stierf een natuurlijke dood, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Foto: Mitchell Giebels