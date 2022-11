Nazareth-zanger Dan McCafferty (76) overleden

Voormalig Nazareth-frontman Dan McCafferty is overleden. In Nederland kennen velen hem vooral van de cover Love Hurts (1975), waarmee de Schotse hardrockband een nummer 1-hit scoorde. McCafferty is 76 jaar geworden.

McCafferty was de oorspronkelijke zanger van Nazareth, de band die vooral in de jaren zeventig succes had met veelgeprezen albums als Loud ‘N’ Proud (1973) en Hair Of The Dog (1975). De Schotten vernoemden zich naar een regel uit het lied The Weight van The Band (‘I pulled into Nazareth/Was feelin’ about half past dead’). De doorbraak kwam in 1973 met de derde lp Razamanaz, geproduceerd door Deep Purple-bassist Roger Glover. Onder andere de nummers Broken Down Angel, de Joni Mitchell-cover This Flight Tonight en een versie van Tomorrow’s My White Bicycle leverden Nazareth in de jaren daarna hitnoteringen op in Groot-Brittannië.

Invloed op Guns N’ Roses

Hier in Nederland wordt Nazareth echter vaak gezien als een ‘one hit wonder’ vanwege de nummer 1-hit Love Hurts, een ballad die eerder al opgenomen werd door o.a. The Everly Brothers en Gram Parsons. Toch had de band juist dankzij het heavier materiaal een grote invloed op latere acts als Guns N’ Roses, dat in 1993 een cover van het Nazareth-lied Hair Of The Dog op het album “The Spaghetti Incident?” zette. In Lust For Life 095 vertelde McCafferty daarover: “Het is natuurlijk fantastisch als iemand als Axl Rose je vertelt dat hij door jou beïnvloed is. Guns N’ Roses viel wél in de smaak bij de dames en toen die band Hair Of The Dog coverde, zeiden hun vrouwelijke fans ineens: ‘Hmm, Nazareth? Laten we daar ook eens naar luisteren. Ze zijn lelijk, maar het nummer is goed’. Ik ben Guns N’ Roses dus onwijs dankbaar.”

Zwanenzang

McCafferty, die zich onderscheidde met zijn rauwe stemgeluid, moest in 2013 stoppen met toeren nadat bij hem de longziekte COPD werd vastgesteld. Nazareth ging door met nieuwe zangers, terwijl de oud-frontman een soloalbum opnam: Last Testament (2019). Die titel moesten we als ‘tongue-in-cheek’ beschouwen: het betrof volgens hem niet zijn zwanenzang. Dat werd de plaat dus helaas wel. Nazareth-bassist Pete Agnew maakte vandaag het nieuws van het overlijden van zijn oud-collega bekend: “Dit is de verdrietigste aankondiging die ik ooit heb moeten doen. Maryann en de familie zijn een fantastische, liefdevolle echtgenoot en vader kwijtgeraakt, ik ben mijn beste vriend kwijtgeraakt en de wereld is een van de beste zangers aller tijden armer. Ik ben te verdrietig om hier op dit moment meer over te vertellen.”

Gevraagd hoe hij het liefst herinnerd zou willen worden, antwoordde McCafferty in 2019 tijdens een interview met Lust For Life: “Ik hoop dat ze denken: die Dan was wel oké. Dat is goed genoeg voor mij.”

Foto: Michael Kratchovil