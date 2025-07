Wild Romance-gitarist Dany Lademacher (75) overleden

Dany Lademacher is overleden. De in België geboren muzikant werd bekend als gitarist van Wild Romance, de band van Herman Brood. Lademacher schreef ook mee aan de grootste hits van de zanger, waaronder Saturday Night.

Lademacher (tweede van links op de Wild Romance-foto hierboven) was een van de bekendste gitaristen van de Benelux. Halverwege de jaren zestig speelde hij al in zijn eerste bandje: The Speedfingers. Zijn grote doorbraak kwam echter pas nadat hij in 1976 lid werd van Herman Brood & His Wild Romance. Samen met de frontman schreef Lademacher de rocksong Saturday Night, afkomstig van het album Shpritsz. In Lust For Life 079 vertelde de gitarist over die inmiddels klassieke lp: “Als ik iets van Shpritsz voorbij hoor komen, luister ik er altijd met veel plezier naar. Ik draag het nu al een flink stuk van mijn leven mee en ben er nog steeds trots op.”

De aanhoudende populariteit van de single Saturday Night blijkt wel uit de jaarlijkse Top 2000 van Radio 2, waarin het nummer altijd hoog genoteerd staat. Het duo Brood-Lademacher schreef echter meer sterke songs, waaronder Never Be Clever, in 1979 een top 10-hit voor Brood en zijn Wild Romance. In 1980 stapte Lademacher uit de band en was hij een poosje actief bij onder meer de rockgroep Vitesse, voordat hij in 1986 toch terugkeerde naar Wild Romance.

Forever

Lademacher was ook uiterst succesvol met The Radios, dat hij samen met landgenoot Bart Peeters oprichtte. In Nederland zou de gitarist echter altijd geassocieerd blijven met Wild Romance. De afgelopen jaren trad hij nog altijd onder die naam op, als het laatste nog levende lid van de oorspronkelijke bandbezetting. Ook werkte Wild Romance aan een nieuwe plaat, waarvan eind vorig jaar de eerste single Forever verscheen.

Het overlijden van de iconische gitarist werd bekendgemaakt door Vlaamse media en is inmiddels ook bevestigd op de officiële Facebookpagina van Wild Romance. Dany Lademacher is 75 jaar geworden.

Foto: persfoto Wild Romance, afkomstig uit LFL148