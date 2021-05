De 15 beste Nederlandse albums ooit

Op de redactie van Lust For Life hebben we hier flinke discussies over gehad: wat zijn nu de meest legendarische albums van de Lage Landen aller tijden? Om een complete redactionele oorlog te voorkomen, besloten we al snel dat we deze keuze maar beter aan onze lezers konden overlaten. Dus riepen we jullie in 2018 op om via onze website je favoriete albums door te sturen. Daaruit konden we deze Top 15 samenstellen!

15. Johan – Pergola (2001)

Deze band rond zanger/gitarist/songwriter Jacco de Greeuw startte ooit als Visions Of Johanna, maar al gauw werd de naam ingekort tot het wat pakkendere Johan. Sinds het titelloze debuut uit 1996 maakt de groep gemiddeld eens per vijf jaar een prachtplaat vol Beatle-esque popliedjes, waarvan Pergola de meest succesvolle is.

14. Alquin – The Mountain Queen (1973)

Het tweede Alquin-album in deze lijst – en ook de tweede plaat die deze (toen nog) progrockers maakten. Geproduceerd door niet de eerste de beste: Derek Lawrence, die eerder met o.a. Deep Purple en Jethro Tull werkte, zat achter de knoppen.

13. Gruppo Sportivo – 10 Mistakes (1977)

Nog een plaat die we niet zo hoog in de lijst hadden verwacht: 10 Mistakes, het debuut van Hans Vandenburgs Gruppo Sportivo. Na 10 Mistakes en de eveneens succesvolle opvolger Back To 78 (1978) trok Vandenburg op het hoogtepunt van de roem de stekker tijdelijk uit de band.

12. De Dijk – Niemand In De Stad (1988)

De Dijk deed het al een tijdje prima, maar Niemand In De Stad was het eerste echt grote commerciële succes voor Huub van der Lubbe en de zijnen. Honderdduizend verkochte exemplaren van dit vijfde studioalbum en een paar bonafide hits zijn daar de bewijsstukken van.

11. Ayreon – Into The Electric Castle (1998)

Het derde album van progressive spacerockoperameester Arjen Lucassen onder de naam Ayreon is anno 2018 nog altijd zijn meest succesvolle. Met gastbijdragen van grote namen als Fish, Anneke van Giersbergen, Sharon den Adel, Damian Wilson, Thijs van Leer en vele anderen.

10. Golden Earring – Live (1977)

De hoogst genoteerde liveplaat in deze lijst, en een van de drie Earring-albums waarop Eelco Gelling (Cuby + Blizzards) de gitaar geselt.

9. Focus – Focus II/Moving Waves (1971)

Focus II – buiten Nederland aangeduid met de titel Moving Waves – werd mede dankzij het waanzinnige gitaarspel (Jan Akkerman) en licht krankzinnige gejodel (Thijs van Leer) in wereldhit Hocus Pocus de doorbraakplaat van progrockband Focus in binnen- en buitenland. Sterker nog: de plaat bereikte de tweede positie in Engeland en nummer acht in de VS.

8. Alquin – Nobody Can Wait Forever (1975)

Het Delftse Alquin maakte goede sier met de progressieve rockalbums Marks en The Mountain Queen (zie ook nummer 14 in deze lijst), maar voor plaat nummer drie koos men een meer mainstream rockgeluid – mede dankzij de komst van zanger/songwriter Michel van Dijk (o.a. Les Baroques, Ekseption en Brainbox).

7. Cuby + Blizzards – Desolation (1966)

Het debuutalbum van Cuby + Blizzards staat enkele plaatsen onder zijn wellicht net iets bekendere broertje, maar werd in 1968 wel bekroond met een Edison.

6. Q65 – Revolution (1966)

Wat goed is, komt snel. Q65 – of De Kjoe, als u wilt – wordt in 1965 opgericht, vrijwel meteen opgepikt door eerst Peter Koelewijn en later Hans van Hemert, waarna in 1966 het goed ontvangen debuutalbum Revolution het licht ziet. In 1968 implodeert de band, o.a. wegens interne strubbelingen, en hoewel Q65 in 1970 een nieuw leven krijgt, wordt het ‘oude’ succes niet meer geëvenaard.

5. Earth & Fire – Song Of The Marching Children (1971)

Stiekem toch wel verrassend hoog, deze notering voor het tweede album van Earth & Fire. Het was een van de eerste Nederlandse conceptplaten, waarbij de B-kant van de lp volledig in beslag werd genomen door het meer dan achttien minuten klokkende titelnummer.

4. Brainbox – Brainbox (1969)

Een van de twee albums in de top 10 waar Jan Akkerman een hoofdrol op speelde. En op deze plaat (en band) is hij zelf ook het meest trots, vertelde hij eens aan LFL. In 2012 is hij weer op tour gegaan met het oude Brainbox-materiaal, onder de naam My Brainbox en met Bert Heerink achter de microfoon.

3. Cuby + Blizzards – Groeten Uit Grollo (1967)

Groeten Uit Grollo mag dan ontegenzeggelijk een legendarisch album zijn, het tweede werkstuk van Harry Muskee en co. bereikte ten tijde van de release in 1967 niet eens de hitlijsten – ondanks prima reviews. Pas met een heruitgave in 2011 lukte dat wel.

2. Herman Brood & His Wild Romance – Shpritsz (1978)

Herman Brood maakte al furore met The Moans en Cuby + Blizzards (sterker nog: hij speelde mee op het album dat op nummer drie in deze lijst staat), maar met zijn in een voormalige pornofilmstudio opgenomen tweede langspeler Shpritsz (en single Saturday Night) scoorde hij voor het eerst ook internationaal.

1. Golden Earring – Moontan (1973)

Het meest succesvolle album van Golden Earring – in de VS bereikte het zelfs een gouden status, uiteraard mede dankzij het succes van single Radar Love. Leuk feitje: Patricia Paay en Sandra Reemer zijn allebei te horen op de plaat (respectievelijk in Are You Receiving Me en The Vanilla Queen).

Benieuwd naar de complete lijst? Bestel dan Lust For Life 079, met naast de Top 25 ook verhalen over Golden Earring, Herman Brood, Cuby + Blizzards en nog veel meer!