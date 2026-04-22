In memoriam: Traffic-oprichter Dave Mason (1946-2026)

De Britse gitarist en zanger Dave Mason is op 79-jarige leeftijd overleden. Als mede-oprichter van de rockband Traffic verwierf hij in de tweede helft van de jaren zestig zijn eerste successen, maar daarna brak hij ook door als soloartiest. Mason speelde daarnaast nog op albumklassiekers van andere beroemde acts, zoals All Things Must Pass van George Harrison en Electric Ladyland van The Jimi Hendrix Experience.

Het mede door Steve Winwood aangevoerde Traffic behoorde tot de meest originele Britse bands van de jaren zestig. Debuutplaat Mr. Fantasy (1967) had nog een psychedelisch en bluesy geluid, maar later slopen er ook invloeden uit de folk en progressieve rock in de muziek. Dave Mason zat slechts enkele jaren bij Traffic, maar leverde wel cruciale bijdragen aan het oeuvre, onder meer met de hoogst genoteerde hitsingle Hole In My Shoe (1967) en het later door o.a. Joe Cocker gecoverde Feelin’ Alright (1968). Mason in Lust For Life 072: “We experimenteerden met genres als jazz, gospel, blues en pop. Daarmee maakten wij waarschijnlijk de weg vrij voor andere alternatieve rockbands.”

Mason bemoeide zich eind jaren zestig ook met andere artiesten. Zo produceerde hij het veelgeprezen debuutalbum van de progressieve rockband Family (Music In A Doll’s House, 1968) en hoor je hem in de legendarische Jimi Hendrix Experience-versie van All Along The Watchtower uit hetzelfde jaar. Zijn eigen band Traffic viel echter al na twee albums uit elkaar wegens ‘artistieke meningsverschillen’, om in 1970 te herrijzen zonder Mason. “Veel mensen denken dat we ruzie hadden omdat we elkaars songs niet goed vonden, maar daar had niets mee te maken”, legde hij uit in LFL 072. “Ik stapte op vanwege het succes.”

Te veel drugs

De gitarist/zanger voegde zich bij het gezelschap Delaney & Bonnie And Friends, waarvan verschillende leden (onder wie Mason) ook werkten aan George Harrisons solomeesterwerk All Things Must Pass (1970). Een samenwerking met Eric Claptons nieuwe band Derek And The Dominos bleek echter geen lang leven beschoren. Eerder dit jaar vertelde Mason daarover in Lust For Life 158: “Het was de bedoeling dat ik ook lid zou worden van die band. Ik heb één optreden gedaan met een vroege versie van Derek And The Dominos. Ook speelde ik op Tell The Truth, het eerste nummer dat opgenomen werd. Uiteindelijk ben ik al heel snel opgestapt, want er kwam niets van de grond. Ik werd ongeduldig. Er waren te veel drugs in het spel.”

In plaats daarvan startte Mason een succesvolle solocarrière met het album Alone Together (1970), gevolgd door grote Amerikaanse hits als We Just Disagree (1977). Hij strikte zelfs Michael Jackson voor een vocale bijdrage aan zijn soloplaat Old Crest On A New Wave (1980). Nadat het solosucces opdroogde, voegde Mason zich in de jaren negentig tijdelijk bij Fleetwood Mac en Ringo Starr’s All-Starr Band. Met zijn eigen Traffic Jam bleef hij in de herfst van zijn carrière de klassiekers spelen van de band die hem ooit wereldfaam bracht. In 2023 bracht Mason zijn laatste plaat uit, het bluesalbum A Shade Of Blues. Joe Bonamassa en Michael McDonald leverden gastbijdragen.

Bron van vreugde

Eerder dit jaar sprak Lust For Life de muzikant voor het laatst, voor een artikel over Eric Clapton in LFL158. Toen vertelde Mason dat het tourleven voor hem een afgesloten hoofdstuk was, maar dat hij nog wel tijd doorbracht in de studio. “Vanwege mijn gezondheid – de reden dat ik het podium achter mij gelaten heb – krijg ik daar niet zoveel voor elkaar als ik zou willen. Toch blijf ik het proberen. Ik heb onlangs een nieuwe versie opgenomen van mijn aller-allereerste song Hole In My Shoe. Die gaat toegevoegd worden aan een kinderboek dat ik geschreven heb. Het betekent heel veel voor me, want daarmee is de cirkel weer rond. Ik zal de muziek nooit achter mij laten. Het is een van de grootste bronnen van vreugde in mijn leven.”

Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens een verklaring overleed Dave Mason afgelopen zondag in zijn huis in Gardnerville, Nevada.