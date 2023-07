Derde dag van Bospop 2023 afgelast (nieuws)

De derde dag van Bospop 2023 is afgelast, zo is vanochtend bekendgemaakt. Vanwege het voorspelde noodweer vraagt de organisatie bezoekers om niet naar het festivalterrein af te reizen. Vandaag zouden onder anderen Zucchero, Joe Bonamassa en ZZ Top-frontman Billy Gibbons optreden.

Op Facebook en de Bospop-website schrijft de organisatie: “Het KNMI heeft voor de zondagmiddag code oranje voor onweersbuien aangekondigd. Dit betekent dat er naast de buien kans is op hagel van 2 tot 4 cm doorsnee en zware windstoten van 75 tot 100 km/uur. Hierdoor kan gevaar ontstaan als gevolg van grote hagelstenen, blikseminslag en omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Vanwege dit extreme weer is uit veiligheidsoverwegingen door de lokale overheid in overleg met de organisatie besloten het Bospop festival vandaag af te gelasten.” Bezoekers worden nog geïnformeerd over ongebruikte tickets.

De derde dag van deze 41ste Bospop-editie zou afgesloten worden door Zucchero. Gisteren en eergisteren traden onder andere Porcupine Tree, Simply Red, Live, Nile Rodgers & Chic en Rag’n’Bone Man op. Het Lust For Life-verslag daarvan lees je morgen op onze website.

Foto: Cristel Brouwer