Glen Hansard (56) overleden (nieuws)

Bijzonder verdrietig nieuws: Glen Hansard is omgekomen bij een motorongeluk. De Ierse zanger en muzikant brak begin jaren negentig door met de band The Frames en oogstte daarna ook lof voor zijn soloplaten en zijn werk als de helft van het duo The Swell Season. In 2008 won Hansard een Oscar voor het lied Falling Slowly uit de film Once.

De in Dublin geboren Hansard maakte voor het eerst naam dankzij zijn rol in een andere succesvolle film: The Commitments (1991). Een jaar later verscheen het debuut van The Frames, Another Love Song. De Ierse rockband maakte nog vijf platen – die het vooral in het thuisland goed deden – voordat in 2006 The Swell Season debuteerde, een folkrockduo bestaande uit Hansard en de Tsjechische zangeres/toetsenist Markéta Irglová. Met haar schreef en speelde hij later ook dat Oscarwinnende lied uit Once.

Over die onderscheiding vertelde Hansard in Lust For Life 054: “Het succes van Once kwam echt uit het niets en ik was er intens dankbaar voor. Zó gelukkig. Natuurlijk was er óók een kwelduiveltje dat in mijn oren fluisterde: ‘Fucking asshole, wie denk je wel dat je bent?’ Maar ik was in staat die de mond te snoeren en te genieten van de voorspoed die me ten deel was gevallen.”

Eredivisie

De singer-songwriter raakte bevriend met Eddie Vedder en toerde meermaals met de Pearl Jam-frontman. Zo is Vedder ook te horen in de Bruce Springsteen-cover Drive All Night van Hansards gelijknamige ep uit 2013. Hansard maakte vijf soloalbums die allemaal de Nederlandse albumlijsten bereikten, en waarvan All That Was East Is West Of Me Now (2023) de laatste is. Onlangs verscheen nog zijn nieuwste liveplaat Don’t Settle Vol. 2 – Transmissions West. Daarover schrijft LFL-hoofdredacteur Martin Cuppens: “Opgeteld bewijzen Don’t Settle Vol. 1 en 2 nog maar een keer dat Glen Hansard – samen met collega’s als Ben Howard en Damien Rice – absoluut tot de eredivisie van de hedendaagse singer-songwriters behoorde.”

Eerder dit jaar gaf Hansard nog optredens in TivoliVredenburg. Zijn overlijden is inmiddels bevestigd door zijn management, waarna onder anderen Ed Sheeran en The Waterboys-frontman Mike Scott lieten weten bedroefd te zijn door het nieuws.

Glen Hansard is slechts 56 jaar geworden.

Foto door Anne-Marie Kok (Glen Hansard in Carré, 20 november 2023)