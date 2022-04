Henny Vrienten (73) overleden

Henny Vrienten is overleden. Concertorganisator Mojo maakte vorig jaar al bekend dat de zanger en bassist van Doe Maar ziek was, waardoor de tournee van zijn band geannuleerd moest worden. De veelgeprezen muzikant werd 73 jaar.

De in Hilvarenbeek geboren Vrienten speelde samen met Ernst Jansz al in verschillende formaties (inclusief de begeleidingsband van Boudewijn de Groot) voordat zij in de jaren tachtig tieneridolen werden dankzij Doe Maar. De band combineerde met succes reggae, ska en pop, en scoorde dikke hits met door Vrienten geschreven singles als Is Dit Alles, Pa en 1 Nacht Alleen. De groep viel in 1984 al uiteen, maar kwam in latere jaren nog meerdere keren bij elkaar. Zo startte Doe Maar eind 2018 nog een tour onder de titel Er Verandert NIX.

Buiten Doe Maar schreef Vrienten ook muziek voor verschillende succesvolle Nederlandse films, waaronder Kruimeltje en Pietje Bell. Daarnaast vormde hij de band Vreemde Kostgangers met Boudewijn de Groot en Golden Earring-gitarist/zanger George Kooymans. In 2019 kondigde Vrienten het soloalbum Tussen De Regels aan als zijn laatste plaat.

De NOS meldt dat Vrienten in het bijzijn van zijn gezin overleed. Aan welke ziekte hij precies leed, is niet bekendgemaakt.

