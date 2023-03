Documentaires over o.a. CCR, Dio en Grace Jones te zien tijdens IN-EDIT (nieuws)

Lust For Life is dit jaar wederom mediapartner van het muziekdocumentairefestival IN-EDIT, waar je van 13 tot en met 23 april fascinerende films over uiteenlopende artiesten kunt bekijken. Deze editie wordt afgesloten met een speciale LFL-dag, met docu’s over Creedence Clearwater Revival, Ronnie James Dio en Grace Jones. En ook mooi: onze lezers krijgen een speciale korting waarmee je voor slechts 25 euro deze drie films kunt zien in de Melkweg, Amsterdam!

Tijdens IN-EDIT kun je tien dagen lang ‘films from the backstage’ bekijken: muziekdocumentaires uit binnen- en buitenland, over wereldsterren en culthelden in allerlei genres. Zo bevat het programma van deze vijfde editie de première van het nieuwe Metallica-album 72 Seasons, waarbij de plaat in surround sound wordt afgespeeld met een videoclip en commentaar van de band. Ook draaien in de Melkweg docu’s over rock & roll-grootheid Little Richard, krautrockband Can, funk/soulzanger Lee Fields, jazzmuzikant Thelonious Monk en de alternatieve rockgroep The Dream Syndicate. Het complete programma vind je hier.

Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall

De laatste IN-EDIT-dag (23 april) staat in het teken van een speciale Lust For Life-selectie, met drie veelgeprezen documentaires over iconische pop- en rockartiesten. Zo volgt Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall de band uit de titel op het hoogtepunt van zijn roem, tijdens een tour door Europa. Hollywoodster Jeff Bridges (o.a. The Big Lebowski) vertelt over de geschiedenis van CCR en opnames van een show in Londen bevatten uitvoeringen van hits als Bad Moon Rising en Fortunate Son.

Dio: Dreamers Never Die

Dio: Dreamers Never Die vertelt het verhaal van de legendarische zanger Ronnie James Dio, waarin natuurlijk zijn tijd bij bands als Rainbow, Black Sabbath en Dio uitgebreid aan bod komt. Interviews met vrienden en collega’s als Tony Iommi (Black Sabbath), Roger Glover (Deep Purple), Lita Ford en Rob Halford (Judas Priest) maken dit portret van ‘The Voice Of Metal’ compleet.

Grace Jones: Bloodlight And Bami

Voor Grace Jones: Bloodlight And Bami werd de popdiva uit de titel twaalf jaar lang gevolgd, onder meer tijdens haar bezoeken aan Jamaica en tijdens optredens. Het leverde een indringende documentaire op die de zangeres (bekend van hits als I’ve Seen That Face Before en Slave To The Rhythm) van haar meest persoonlijke kant laat zien.

De documentaires over Creedence Clearwater Revival, Dio en Grace Jones zijn op 23 april uiteraard ook los van elkaar te bekijken. Wil je ze alle drie zien, dan kun je een package-ticket aanschaffen waarvoor je slechts 25 euro betaalt. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Foto Creedence Clearwater Revival: Didi Zill

Meer lezen over CCR? Bekijk hier Lust For Life 125, met een coverstory over de band!