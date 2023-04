IN-EDIT 2023: de picks en tips van Lust For Life

Lust For Life is dit jaar weer trotse mediapartner van het muziekdocumentairefestival IN-EDIT. Van 13 t/m 23 april kun je in de Melkweg, Amsterdam bijzondere docu’s over uiteenlopende artiesten en genres bekijken: van Thelonious Monk tot Ronnie James Dio. Nieuw dit jaar is dat de laatste dag in het teken staat van ‘Lust For Life-picks’: drie films die je volgens onze redactie niet mag missen (en waarvoor onze lezers korting krijgen)! Welke titels dat zijn en welke andere docu’s we kunnen aanbevelen, lees je hieronder!

Metallica: 72 Seasons (donderdag 13 april)

Het is een van de platen waar rock- en metalfans dit jaar het meest naar uitkijken: de nieuwe Metallica! Het elfde album 72 Seasons verschijnt aanstaande vrijdag, maar een dag eerder kunnen fans de songs al beluisteren. Op 13 april vindt namelijk een ‘global listening party’ plaats in meerdere bioscopen. Zo ook in de Melkweg, waar de première van 72 Seasons onderdeel is van de eerste IN-EDIT-dag. Niet alleen hoor je het album in surround sound, ook worden videoclips vertoond op het grote scherm en vertellen de muzikanten over de achtergronden van de nummers. De ultieme manier om de release te vieren van wat nu al een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van de band is. In de komende Lust For Life (vanaf 26 april in de winkels, met Metallica op de cover) wordt 72 Seasons namelijk beloond met vijf sterren!

Sonic Fantasy (vrijdag 14 april)

‘Sonic fantasy’ is het fenomeen van de klanken van muziek die als vanzelf een al dan niet abstracte visuele associatie in je losmaken. In de muziekdocumentaire met deze naam staat Bruce Swedien centraal, de legendarische studiotechnicus die betrokken was bij opnames van jazzgrootheden als Duke Ellington, Count Basie en Dizzy Gillespie. Maar Swedien is ook de reden dat Michael Jacksons Thriller klanktechnisch zo goed in elkaar zit; een onderschatte maar onmisbare factor in het succes van die plaat. Sonic Fantasy zoomt in op de ontstaansgeschiedenis van Thriller vanuit het oogpunt van Swedien en andere betrokken studiomedewerkers en sessiemuzikanten, en in het bijzonder de sleutelrol die de studiotechnicus speelde in het succes van het bestverkochte album aller tijden. De Nederlandse première van Sonic Fantasy is tijdens IN-EDIT op vrijdag 14 april.

Nightclubbing: The Birth Of Punk Rock In NYC (zaterdag 15 april & vrijdag 21 april)

Het verhaal van punkrock in de stad New York is het verhaal van twee clubs: C.B.G.B. en Max’s Kansas City. Nightclubbing vertelt over de minder bekende, maar minstens zo belangrijke, van de twee nachtclubs. Max’s Kansas City was een broedplaats voor punks, artiesten, acteurs, creatievelingen en allerhande gespuis. Het was waar Andy Warhol hof hield, waar David Bowie de eerste keer kennismaakte met Iggy Pop en waar Sex Pistols-bassist Sid Vicious zijn laatste shows speelde. Het was Max’s waar zowel Aerosmith als Bruce Springsteen hun contract bij Columbia tekenden en waar Debbie Harry de tafels bediende voordat ze – in C.B.G.B., dat dan weer wel – Blondie oprichtte. Nightclubbing: The Birth Of Punk Rock In NYC is de allereerste documentaire over deze beruchte, maar mettertijd vergeten geraakte cultuurhotspot.

The Dream Syndicate: How Did We Find Ourselves Here? (zaterdag 15 april)

In de vroege jaren tachtig werd The Dream Syndicate uit Los Angeles tegen alle verwachtingen in een plots succes onder liefhebbers van rauwe gitaarmuziek. How Did We Find Ourselves Here? volgt de band van het prille begin tot de reünie in 2012. Uit de recensie in LFL129: “How Did We Find Ourselves Here? is een film over bezettingswisselingen, plaatopnames en gedoe met producers. En over uiteengaan en weer bij elkaar komen. Verwacht geen sappige rock & rollverhalen. Geen bekentenissen over drugs-excessen of slempen met groupies. Niets van dat alles. […] Voor mensen die The Dream Syndicate kennen en koesteren. Maar voor hen is er veel te halen en te genieten…” Na de screening van deze film van Nederlandse makelij volgt een Q&A met regisseur Emiel Spoelder.

Can And Me (zondag 16 april)

Het uit Keulen afkomstige Can is zonder twijfel de meest legendarische krautrockband. Niet voor niets staat het album Tago Mago (1971) in de huidige editie van Lust For Life in de top tien van beste progrockplaten aller tijden. Het was dus hoog tijd voor een onderhoudende documentaire over de groep – en dat heeft regisseur Michael P. Aust zeker gemaakt van Can And Me. Hierin komt toetsenist Irmin Schmidt aan het woord, het enige nog levende lid van de klassieke bandbezetting. De docu vertelt daarmee niet alleen het verhaal van de baanbrekende groep, maar volgt ook de verdere carrière van Schmidt, die buiten Can muziek maakte voor films en opera’s. En ook interessant: regisseur Aust is op 16 april zelf aanwezig voor een Q&A over zijn film!

Thelonious Monk: Rewind & Play (donderdag 20 april)

In december 1969 sluit de legendarische jazzpianist en componist Thelonious Monk zijn Europese tournee af met een optreden in Parijs. Voorafgaand aan het concert wordt hij geïnterviewd voor het tv-programma Jazz Portrait, maar het resultaat zou nooit te zien zijn. Het interview verliep dusdanig dramatisch – te danken aan de denigrerende aanpak van interviewer Henri Renaud – dat de opnames naar het archief verbannen werden. Tot nu. Rewind & Play is een uniek document dat Thelonious Monk op zijn meest kwetsbaar en van zijn sterkste kant toont. In de recensie in LFL129 schrijf Robert Haagsma: “Op momenten dat de kolossale gestalte van Monk achter de piano plaatsneemt en zijn vingers over de toetsen laat dansen, kan onbekommerd genoten worden van prachtige, geïmproviseerde versies van o.a. Monk’s Mood en Round Midnight. Die beelden vertellen het echte verhaal: Thelonious Monk was geen prater, hij communiceerde via zijn muziek.”

Little Richard: I Am Everything (zaterdag 22 april)

Hij was een van de absolute pioniers van de rock & roll: Richard Wayne Penniman, beter bekend als Little Richard. De in 2020 overleden zanger en pianist scoorde vanaf de tweede helft van de jaren vijftig megahits met onder meer Tutti Frutti en Lucille – tijdloze, opzwepende songs die natuurlijk ook aan bod komen in de documentaire I Am Everything. Aan de hand van unieke archiefbeelden en nooit eerder vertoonde interviews met de man zelf schetst regisseur Lisa Cortés niet alleen een indringend beeld van een legendarische muzikant, maar neemt ze ook andere belangrijke queer-artiesten in beschouwing. Een fascinerende docu over een excentrieke zanger die men in één hokje probeerde te plaatsen, maar die altijd al ‘everything’ was.



Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall (Lust For Life-pick #1) (zondag 23 april)

Heel even was Creedence Clearwater Revival de grootste band ter wereld. Tegen de tijd dat de swamprockband in 1970 in de Royal Albert Hall stond, als onderdeel van de eerste Europese tour, was The Beatles immers al uiteengevallen en was CCR op het toppunt van zijn roem. Travelin’ Band bevat niet alleen beelden van het sensationele optreden in de Londense zaal, maar vertelt ook het verhaal van John Fogerty, Doug Clifford, Stu Cook en Tom Fogerty: van de oprichting van Creedence Clearwater Revival tot die historische tournee van 1970. Dit alles wordt vakkundig aan elkaar gepraat door niemand minder dan Jeff Bridges (o.a. The Big Lebowski). Zoals onze recensent schreef: “Travelin’ Band brengt perfect in beeld waar CCR voor stond en waarom deze band ook alweer zo goed was.” Lees hier onze uitgebreide recensie!



Grace Jones: Bloodlight & Bami (Lust For Life-pick #2) (zondag 23 april)

“De kracht van Grace Jones zat hem altijd in het mysterieuze: die constant afstandelijke en haast enge blik, de bevreemdende beelden in clips als Slave To The Rhythm en natuurlijk de indrukwekkend absurdistische outfits”, staat geschreven in de recensie van Grace Jones: Bloodlight & Bami in LFL128. “Je zou het bijna een risico kunnen noemen dat regisseur Sophie Fiennes met Bloodlight & Bami voorzichtig probeert die schil van ondoorgrondelijkheid af te pellen.” Deze film, die documentaire met spectaculair livebeeld combineert, was vijf jaar geleden de eerste film die ooit door IN-EDIT NL vertoond werd. Tijdens de Lust For Life-picks kun je dit unieke portret van de popdiva nog eenmaal op het grote doek bewonderen.

Dio: Dreamers Never Die (Lust For Life-pick #3) (zaterdag 15 april & zondag 23 april)

Voor onze lezers behoeft Ronnie James Dio natuurlijk geen introductie meer. Dreamers Never Die vertelt het verhaal van ‘The Voice Of Metal’, van zijn jeugdjaren via zijn glorietijd bij Rainbow en Black Sabbath, tot zijn laatste jaren waarin hij nog steeds fantastische platen maakte. Uit de recensie in Lust For Life: “De indrukwekkende documentaire bevat nooit eerder vertoonde foto’s en beelden. Verder haalt een keur aan collega’s en vrienden zoals Tony Iommi, Roger Glover, Rob Halford, Sebastian Bach, Lita Ford en Jack Black herinneringen op aan de man die het duivelshoornteken populair maakte.” Op de laatste IN-EDIT-dag (23 april) is Dio: Dreamers Never Die een van de drie ‘Lust For Life-picks’.

Foto Creedence Clearwater Revival: Didi Zill

