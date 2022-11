In memoriam: Wilko Johnson (1947–2022)

Dr. Feelgood-gitarist Wilko Johnson is overleden. Op zijn social media-kanalen werd een verklaring geplaatst waarin werd bevestigd dat de muzikant maandagavond zijn laatste adem uitblies in zijn huis in Zuidoost-Engeland. “Dit is de aankondiging die we nooit wilden doen, en we doen dit, namens Wilko’s familie en de band, met pijn in ons hart.”

Johnson (rechts op de foto hierboven) was in de jaren zeventig lid van de razend populaire bluesrockband Dr. Feelgood, een van de belangrijkste voorlopers van de Britse punkbeweging. De groep is vooral bekend van de nummers She Does It Right, Roxette, Back In The Night en Milk And Alcohol. Daarnaast maakte hij onder zijn eigen naam een aantal mooie albums, waarmee hij echter nooit het succes van Dr. Feelgood wist te benaderen. Johnson acteerde ook en verscheen in het eerste en tweede seizoen van Game Of Thrones.

‘Laatste album’

In 2012 werd Johnson vlak voor een optreden onwel, waarna hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Er werd alvleesklierkanker bij hem geconstateerd en hij zou binnen een jaar hieraan overlijden. Hij sloeg chemotherapie af en besloot nog een laatste tour te doen. Hij nam een​​ ‘laatste’ album op: Going Back Home, met Roger Daltrey van The Who. In 2014 kreeg hij van doktoren te horen dat zijn kanker verkeerd was gediagnosticeerd en beter te behandelen was dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat jaar onderging hij een succesvolle operatie van elf uur.

In 2014 vertelde Johnson in Lust For Life 040 over deze periode: “Ik heb een krankzinnig jaar achter de rug. De tijding dat ik kanker had, kwam vanzelfsprekend hard aan. Ik heb tien jaar geleden mijn vrouw aan deze ziekte verloren. Nu moet ik afscheid nemen van mijn twee zoons. Dat doet pijn. Ik besloot al in een vroeg stadium geen chemo of andere behandelingen te ondergaan. De tijd die mij nog restte, wilde ik optimaal kunnen benutten. En zie, terwijl ik vorig jaar oktober al dood had moeten zijn, leef ik nog steeds.”

Album met Roger Daltrey

De gitarist vertelde dat hij al jaren de ambitie had om samen met Roger Daltrey een album op te nemen. Alleen kwam er telkens wat tussen. “We liepen elkaar bij een concert tegen het lijf en raakten aan de praat. Het bleek dat we dezelfde liefde voor oude Britse rhythm & blues hebben. We zijn vooral allebei idolaat van Johnny Kid & The Pirates. The Who heeft hun Shakin’ All Over ooit gecoverd. Hun gitarist Mick Green was mijn ultieme held en voorbeeld. Zoiets schept een band. Toen Roger hoorde van mijn ziekte, nam hij meteen contact op. ‘Laten we aan de slag gaan voor het te laat is’.”

Daltrey en Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page spraken hun bewondering uit voor Johnson na het droevige nieuws. “Wilko wilde vooral dichter worden. Ik had het geluk hem te leren kennen en bevriend met hem te raken. Zijn muziek leeft voort, maar als het doek valt is er geen ontkomen aan”, schreef Daltrey in de verklaring. Page tweette: “Ik ben bedroefd om vandaag te horen over het overlijden van Wilko Johnson, de Dr. Feelgood-gitarist en singer-songwriter. In mei 2013 zag ik Wilko optreden in de zaal Koko in Camden en de sfeer was ‘electric’. Deze show was oorspronkelijk aangekondigd als onderdeel van zijn afscheidstournee.”

Wilko Johnson werd 75 jaar.

Persfoto Roger Daltrey met Wilko Johnson: Universal