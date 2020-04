John Prine (73) overleden aan gevolgen coronavirus

John Prine is op 73-jarige leeftijd in Nashville overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Afgelopen donderdag meldde zijn vrouw Fiona dat de singer-songwriter een dubbele longontsteking had opgelopen, maar zijn toestand was eerder deze week nog stabiel.

De folkzanger bracht in 1971 zijn debuutalbum John Prine uit en is onder meer bekend van nummers als Sam Stone, Angel From Montgomery en In Spite Of Ourselves. Songs als deze leverden de zanger verschillende bekende fans op, onder wie Bonnie Raitt, Bruce Springsteen en Bob Dylan. Ook won hij twee Grammy Awards. In 2018 trad hij nog op in Paradiso in Amsterdam en kwam zijn laatste album The Tree Of Forgiveness uit.

Bob Dylan speelde anoniem mee tijdens een van de eerste clubshows van Prine. “Prine’s songs zijn puur Proustiaans existentialisme”, zei Dylan. Ook noemde hij de liedjes van zijn vakgenoot ‘prachtig’.

Verschillende beroemde muzikanten reageerden op het nieuws over de dood van de legendarische songwriter . Lees hieronder wat muzikanten en bewonderaars te zeggen hebben over John Prine.

Over here on E Street, we are crushed by the loss of John Prine. John and I were “New Dylans” together in the early 70s and he was never anything but the lovliest guy in the world. A true national treasure and a songwriter for the ages. We send our love and prayers to his family. — Bruce Springsteen (@springsteen) April 8, 2020

Terrible to hear. I remember meeting him and thinking he mistook me for someone else because he was so incredibly friendly. A genuinely nice person and a huge talent. https://t.co/g0gRKOi6at — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) April 8, 2020