Madness op 19 september naar Groningen (nieuws)

De Britse skapopband Madness komt op donderdag 19 september naar Groningen, als onderdeel van de Theatre Of The Absurd Presents C’est La Vie Tour. Het concert in Martiniplaza is de enige show die de ‘Nutty Boys’ dit jaar in Nederland geven.

Madness groeide eind jaren zeventig en begin jaren tachtig uit tot een van de grote namen van de 2 Tone-ska. Maar liefst zestien singles van de band bereikten de Britse top tien, waaronder Baggy Trousers, House Of Fun, One Step Beyond en Our House. Zanger Graham ‘Suggs’ McPherson en de zijnen maakten ook dertien studioplaten, waarvan de meest recente afgelopen november verscheen: Theatre Of The Absurd Presents C’est La Vie.

Het concert in september, georganiseerd door SPOT Groningen, staat dus deels in het teken van het laatstgenoemde album. Theatre Of The Absurd Presents C’est La Vie was het eerste Madness-werkstuk in zeven jaar en leverde de Britten hun eerste nummer 1-plaat in eigen land op. Maar naast het nieuwe werk komen op 19 september ongetwijfeld ook de vele tijdloze hits van de band voorbij, zoals dat eerder bijvoorbeeld ook het geval was in AFAS Live.

De kaartverkoop voor het concert in Groningen start vrijdag 19 januari om 12.00.

Foto: Madness op Dauwpop 2016, door Don Crusio