Madness in Martiniplaza (live-recensie)

The Nutty Boys mogen dan inmiddels de Nutty Opa’s zijn, aan energie is er donderdagavond geen gebrek bij Madness in Groningen. De Britse skaband maakt van het concert in Martiniplaza van begin tot eind een feestje, al blijkt dat soms wel een uitdaging.

Al voordat Madness vanavond het podium betreedt, doet zich een aantal bijzondere situaties voor. De dj die de pre-show-muziek verzorgt, komt met een dusdanig goede songselectie dat er al flink door het publiek is meegezongen. Wanneer zijn set ten einde is, kan hij zelfs een applaus in ontvangst nemen, wat toch vrij uniek genoemd mag worden. Het reguliere voorprogramma Boss Capone & Patsy lijkt vervolgens iets minder in de smaak te vallen, ondanks dat er uitmuntend wordt gemusiceerd en gezongen. Dat het al aangekondigde laatste nummer uiteindelijk niet gespeeld mag worden wegens tijdgebrek, lijkt het publiek echter weinig te doen.

Minder verrassend is de manier waarop Madness vervolgens het hoofdprogramma opent: dat is ‘natuurlijk’ met One Step Beyond. En waar de legendarische gesproken intro (“Hey you, don’t watch that, watch this…!”) na het vertrek van tweede zanger en manusje-van-alles Chas Smash in 2014 tijdelijk werd weggelaten, laat frontman Suggs nu weer een (ietwat ingekorte) versie ervan horen. Heel fijn, want dat zorgt toch voor een unieke sfeeropbouw richting het door saxofonist Lee Thompson gedomineerde instrumentale nummer.

Volwassener

Op plaat is Madness de afgelopen jaren nadrukkelijk volwassener geworden. Albums als The Liberty Of Norton Folgate en het meest recente Theatre Of The Absurd Presents C’est La Vie kunnen zich niet enkel meten met het jarentachtigwerk; ze steken er zelfs bovenuit. De muziek is veelzijdiger en doordachter en de teksten zijn inhoudelijker, al was dat laatste voor wie goed luisterde ook in de begindagen soms al wel het geval (denk aan de klassieker Embarrassment, die vanavond natuurlijk ook voorbijkomt).

Maar Madness weet wat het publiek wil en dus ligt het zwaartepunt in de setlist op de uptempo ska waar de meeste mensen voor komen. Wanneer er dan toch af en toe wat nieuwer materiaal wordt ingezet, zie je het publiek ietwat verstillen; plotseling is meezingen en -springen even niet meer mogelijk. Toch resulteert het niet in echte inkakmomenten; daar zijn de songs simpelweg te sterk voor en bovendien zet Madness op deze momenten strategisch de videoschermen in om de aandacht vast te houden.

Dramatisch geluid



Aan Madness ligt het dus zeker niet dat deze avond ook een mindere kant heeft. De band speelt nog altijd even bevlogen en energiek als 45 jaar geleden; hooguit de vlotte beenbewegingen hebben een iets hoger artrosegehalte gekregen. Nee, het probleem in Groningen zit hem in het geluid. Dat is op de beste momenten acceptabel te noemen, maar meestal gewoon dramatisch. Met name de zang gaat volledig ten onder in een hoogst irritante galm die maar niet opgelost lijkt te worden. Ook de band zelf heeft er last van. Tijdens Run For Your Life zien we iets dat normaal zelden voorkomt: de altijd vrolijke Suggs wordt zichtbaar chagrijnig omdat er iets mis lijkt te gaan met zijn monitor.

Maar wanneer grote meezingers als Baggy Trousers, Our House en een extreem foute cover van Highway To Hell door gitarist Chris Foreman worden ingezet, doet dat er allemaal niet meer toe. Want dan hoor je sowieso alleen nog maar de brullende stemmen van de mensen om je heen. En zo hoort het bij Madness: of de techniek nou meewerkt of niet, band en publiek maken er sowieso wel een feestje van.

Madness in Martiniplaza, Groningen

Gezien op donderdag 19 september 2024

Foto’s door Annika Hoogeveen

