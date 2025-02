In memoriam: Marianne Faithfull (1946-2025)

“Ze was een geweldige vriendin, een prachtige zangeres en een heel goede actrice”, schreef Mick Jagger gisteravond op social media na het overlijden van de legendarische Marianne Faithfull. Ze brak halverwege de jaren zestig door met het door Jagger en Keith Richards geschreven As Tears Go By en wist eind jaren zeventig een grote comeback te maken met haar album Broken English, waarna haar karakteristieke, doorleefde stem nog op vele uitstekende platen te horen was.

De Britse zangeres werd in 1964 tijdens een feestje van The Rolling Stones opgemerkt door de manager en producer van die band: Andrew Loog Oldham. Hij produceerde haar debuutsingle As Tears Go By, dat ze eerder uitbracht dan de componisten van het lied (de Stones kwamen een jaar later met hun versie). Het nummer bleek meteen een groot succes voor Faithfull, die toen nog met een hoog, helder stemgeluid zong.

Er volgden meer hits, waaronder Come And Stay With Me en This Little Bird, en ze had tevens succes als actrice, bijvoorbeeld als tegenspeelster van Alain Delon in The Girl On A Motorcycle (1968). Ook kreeg ze een relatie met Mick Jagger. Zoals de Stones een cruciale rol in haar doorbraak speelden, zo bleek zij ook van grote invloed op de band. Zo zouden meerdere bekende songs over haar gaan, waaronder You Can’t Always Get What You Want en Wild Horses. Zelf schreef ze mee aan Sister Morphine, dat Faithfull in eerste instantie uitbracht als B-kant en The Rolling Stones later opnam voor Sticky Fingers (1971).

Comeback

Faithfull kwam in de tweede helft van de jaren zestig regelmatig in de publiciteit vanwege haar drugsverslaving en nadat de relatie tussen haar en Jagger in 1970 eindigde, ging het snel bergafwaarts met haar carrière. Ze bleek enkele jaren door de straten van Londen gezworven te hebben, verslaafd aan heroïne en lijdend aan anorexia. Toch maakte ze een glorieuze comeback met Broken English (1979), volgens velen het beste album dat Faithfull ooit opnam. Haar turbulente leven had een hoorbaar effect op haar stem, die nu een stuk lager en ruwer klonk dan ten tijde van As Tears Go By. Het paste perfect bij het nieuwe songmateriaal en zeker ook de John Lennon-cover Working Class Hero. De single The Ballad Of Lucy Jordan leverde haar in o.a. Nederland een hit op.

Vanaf de jaren tachtig bracht Faithfull meerdere veelgeprezen platen uit, waaronder Strange Weather (1987), inclusief een titelsong van Tom Waits. Ze trad in 1990 op tijdens het The Wall-concert van Roger Waters in Berlijn en leverde opvallende bijdragen aan platen van o.a. Metallica en Joe Jackson. In november 2014 was ze – voor de een-na-laatste keer ooit, zo zou blijken – in Nederland te zien, in Koninklijk Theater Carré.

Fascinerend optreden in Carré

Over het ‘fascinerende optreden’ van de zichtbaar breekbare zangeres schreef Lust For Life’s Robert Haagsma destijds: “Het roept wisselende gevoelens op. Het is pijnlijk om te zien hoe de Britse zangeres worstelt met haar fysieke beperkingen. Toch is het concert geen seconde sneu. Haar aankondigingen zijn doorspekt met zelfspot en worden op smaak gebracht met veel vierletterwoorden. De verrassende songkeuze onderstreept nog eens dat ze nog niet gezwicht is voor de nostalgie. Ze bezweert dan ook nog lang niet toe te zijn aan haar pensioen. Er volgen meer optredens en prachtige albums, benadrukt ze een paar keer. Het zal mij dan ook niet verbazen als ze er de komende jaren weer staat. Desnoods met een looprekje en een infuus. Waarom ook niet. Zolang die stem er nog is, moet Marianne Faithfull die laten horen.”

Na een reeks shows in Frankrijk in 2016 zou Faithfull haar stem alleen nog op plaat laten horen. Zo verscheen in 2021 het album She Walks In Beauty, een samenwerking met Warren Ellis (Nick Cave And The Bad Seeds). Daarop draagt ze haar favoriete klassieke gedichten voor, want nadat ze covid kreeg en drie weken in het ziekenhuis lag bleek zingen voor haar niet meer mogelijk.

Revalidatie

“Covid heeft heel erg veel schade aangericht”, vertelde Faithfull daarover in Lust For Life 110. “Specifiek op drie gebieden: mijn longen, mijn geheugen en mijn uithoudingsvermogen. En dat is heel lastig voor iemand die zingt. Ik heb mijn eerste vaccinatie gehad en binnenkort krijg ik de tweede, maar ik moet verder nog veel doen ter revalidatie. Ik heb twee keer per week fysiotherapie en met een heel goede vriend van me werk ik aan een liedje. Dat is het beste wat je kunt doen voor je longen.” She Walks In Beauty zou haar laatste album blijken.

Gisteravond overleed Faithfull, waaraan precies is niet bekendgemaakt. Naast Mick Jagger reageerden ook collega-Stones Keith Richards en Ronnie Wood verdrietig op het nieuws. Zo schreef Richards op Instagram: “My heartfelt condolences to Marianne’s family! I am so sad and will miss her! Love, Keith.”

Marianne Faithfull is 78 jaar geworden.

Foto Marianne Faithfull in Carré (23 november 2014) door Luuk Denekamp