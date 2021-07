Nieuwe documentaire over Harry ‘Cuby’ Muskee verschijnt in september

Er komt een nieuwe documentaire over de legendarische Nederlandse blueszanger Harry Muskee. Op 26 september is het precies tien jaar geleden dat de frontman van Cuby + Blizzards overleed en op die dag zendt NPO 2 Extra deze nieuwe film van televisiemaker Jan Douwe Kroeske uit.

In de nog titelloze documentaire gaat Kroeske (bekend van o.a. het muziekprogramma 2 Meter Sessies) op zoek naar de nalatenschap van Muskee en antwoord op de vraag wat de zanger precies zocht in de blues. Onder anderen Golden Earring-frontman Barry Hay, blueskenner Johan Derksen en weduwe Douwina Oosterhof komen aan het woord over Cuby, maar ook de leden van DeWolff vertellen over de blues. Verschillende hedendaagse muzikanten brengen tevens hun interpretaties van nummers uit het oeuvre van Muskee ten gehore.

In juni 2011 gaf Muskee zijn laatste optreden tijdens zijn eigen festival Groeten Uit Grolloo, vernoemd naar het bekende Cuby + Blizzards-album. In de documentaire wordt dat concert als vertrekpunt genomen en komt naast interviews ook nooit eerder uitgezonden beeldmateriaal aan bod, alsmede nieuwe sfeerbeelden van Drenthe met Jan Douwe Kroeske als verteller. Kroeske werkte eerder al aan de documentaire C+B 40 Jaar The Blues (2006).

Het jaar van Muskee

Dit jaar is er veel te doen rondom de tiende sterfdag van Harry Muskee. Zo is er ook de expositie Harry Spreekt – Stap In De Wereld Van Muskee, te zien in het C+B Museum in Grolloo. Op 3 september opent de muziektheatervoorstelling Muskee: So Many Roads, onder muzikale leiding van Cuby-gitarist Erwin Java.

Foto: Double 2 BV