Ozzy Osbourne (76) overleden

Ozzy Osbourne is op 76-jarige leeftijd overleden. De iconische zanger trad eerder deze maand nog op met Black Sabbath tijdens het liefdadigheidsconcert Back To The Beginning. Naast zijn werk met die baanbrekende rockband was Osbourne ook succesvol als soloartiest, met hits als Crazy Train en No More Tears. Een van de meest kleurrijke figuren uit de rockgeschiedenis is niet meer, maar zijn invloed op de hardrock en metal zal altijd gevoeld worden.

Vijf jaar geleden maakte de als John Michael Osbourne geboren zanger bekend dat hij aan de ziekte van Parkinson leed. In 2023 zou hij eigenlijk nog op tournee gaan, maar die optredens werden vanwege zijn gezondheidsproblemen geannuleerd. Op 5 juli dit jaar was hij in Birmingham voor het eerst in zeven jaar weer live te zien, bijgestaan door zijn oud-collega’s van Black Sabbath: gitarist Tony Iommi, bassist Geezer Butler en drummer Bill Ward. Tijdens het afscheidsconcert, dat Back To The Beginning als titel kreeg, traden verder ook verschillende andere grote hardrock- en metalbands op, zoals Tool, Guns N’ Roses en Metallica.

Osbourne brak in 1970 door met Black Sabbath. Het debuutalbum uit dat jaar wordt vaak beschouwd als de geboorte van de heavy metal en het in hetzelfde jaar verschenen Paranoid leverde in de vorm van de titeltrack de grootste hit van de band op. Na een reeks inmiddels klassieke lp’s werd de excentrieke Ozzy in 1979 uit Black Sabbath gezet, maar dat pakte voor de zanger bepaald niet verkeerd uit: in 1980 debuteerde hij als soloartiest met het succesvolle album Blizzard Of Ozz.

Solosucces en reünies

Naast de ‘Prince Of Darkness’ zelf maakte in deze periode ook gitarist Randy Rhoads grote indruk op het publiek, maar in 1982 sloeg het noodlot toe: Rhoads kwam om bij een vliegtuigcrash. Osbourne was er kapot van. Vijf jaar later bracht hij een eerbetoon aan zijn overleden bandmaat met het live-album Tribute.

In de jaren negentig en ook na de millenniumwisseling bleef Ozzy succesvol als soloartiest, onder meer met de hits No More Tears (1991) en Dreamer (2001). In Engeland scoorde hij zelfs nog een nummer 1-hit met zijn dochter Kelly toen zij in 2003 een nieuwe versie maakten van de Black Sabbath-ballad Changes. Ook herenigde Ozzy zich meermaals met zijn oude Sabbath-bandmaten. Zo leek de The End Tour die in 2017 eindigde met shows in de ‘hometown’ van de band, Birmingham, het afscheid van de metalpioniers te worden. Tot in februari dit jaar dus een nieuwe reünie werd aangekondigd. De oorspronkelijke drummer Bill Ward, die er in 2017 niet bij was, stond op 5 juli wél weer op het podium met Black Sabbath.

Het nieuws van Ozzy Osbourne’s overlijden werd vandaag bekendgemaakt door de BBC. Over de specifieke doodsoorzaak is nog niets gemeld. Onder anderen Ronnie Wood en Elton John reageerden met berichten op social media. Zo schreef John: “He was a dear friend and a huge trailblazer who secured his place in the pantheon of rock gods – a true legend. He was also one of the funniest people I’ve ever met. I will miss him dearly.”

Foto Ozzy Osbourne met Black Sabbath in Ziggo Dome (2013): Willem Schalekamp