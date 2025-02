Black Sabbath weer bij elkaar voor Ozzy’s afscheidsconcert (nieuws)

Black Sabbath nam in 2017 afscheid met de The End-tournee, maar gitarist Tony Iommi sloot niet uit dat de band weer bij elkaar zou komen voor een enkel optreden. In juli is het dan zover: tijdens Ozzy Osbourne’s allerlaatste concert wordt hij bijgestaan door de andere oorspronkelijke Sabbath-leden. Inclusief drummer Bill Ward – en dat is voor het eerst in twintig jaar.

Het concert – Back To The Beginning getiteld – vindt plaats in Villa Park, Birmingham op 5 juli. Naast Black Sabbath treden dan ook rock- en metalgrootheden als Metallica, Slayer, Alice In Chains, Pantera en Mastodon op. Verder maken onder anderen The Smashing Pumpkins-frontman Billy Corgan, Limp Bizkit’s Fred Durst, Slash, Sammy Hagar en Wolfgang Van Halen hun opwachting, terwijl Tom Morello optreedt als ‘musical director’.

Het is voor het eerst sinds februari 2017 dat Black Sabbath weer een concert geeft. Onder anderen gitarist Tony Iommi vertelde na afloop van de laatste tour wel open te staan voor losse optredens met zijn ex-collega’s. Bassist Geezer Butler zei echter in Lust For Life 076: “Tony heeft ooit laten vallen dat we misschien nog een eenmalig optreden of een festivalshow zouden geven, maar ik betwijfel of dat ooit echt gaat gebeuren. Als je het mij vraagt, laten we het zoals het is.”

Terugkeer van Bill Ward

Tijdens de The End-afscheidstournee was de oorspronkelijke drummer Bill Ward er niet bij. Hij kon het niet eens worden met het contract dat hem werd aangeboden en dus besloot hij af te haken. Tommy Clufetos, drummer in de soloband van Ozzy, nam vervolgens zijn plek in tijdens de laatste concertreeks. Ward heeft sinds 2005 niet meer opgetreden met Black Sabbath, maar in juli wordt hij dus herenigd met Osbourne, Iommi en Butler.

Voor Ozzy Osbourne is het reünieconcert van zijn oude band ook meteen zijn afscheidsshow. In 2020 maakte de zanger bekend dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Vanwege zijn gezondheidsproblemen besloot hij te stoppen met toeren, waarna een reeks optredens in 2023 geschrapt werd. De show in juli wordt zijn eerste concert in zeven jaar en volgens Morello belooft het ‘de grootste heavymetalshow ooit’ te worden.

Foto Black Sabbath in Ziggo Dome (2013): Willem Schalekamp

