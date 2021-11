Porcupine Tree kondigt nieuw album en Ziggo Dome-concert aan

Porcupine Tree is terug! De progressieve rockband brengt op 24 juni 2022 voor het eerst in dertien jaar een nieuw album uit en geeft in november dat jaar ook een concert in Ziggo Dome, Amsterdam. De nieuwe single Harridan kun je hieronder alvast beluisteren.

De band, bekend van bejubelde albums als In Absentia (2002) en Deadwing (2005), ging in 2010 uit elkaar, waarna frontman Steven Wilson zich stortte op zijn succesvolle solocarrière, ‘side projects’ als Blackfield en het opnieuw mixen van klassieke albums van o.a. Yes, Jethro Tull en Emerson, Lake & Palmer. De huidige bezetting van Porcupine Tree bestaat verder uit toetsenist Richard Barbieri (ex-Japan) en drummer Gavin Harrison, tevens bekend van King Crimson en The Pineapple Thief.

Het eerste voorproefje van het komende album Closure/Continuation is nu al te beluisteren. Wilson zegt in een persbericht dat de single Harridan en een paar van de andere nieuwe songs al kort na de release van het vorige album The Incident (2009) op de plank kwamen te liggen. Volgens de zanger/multi-instrumentalist leek dit materiaal totaal niet op zijn werk buiten de band en vormen de nummers overduidelijk een typische Porcupine Tree-plaat. Closure/Continuation is het elfde studioalbum van de progrockers. Begin dit jaar bracht Wilson nog zijn soloplaat The Future Bites uit.

Op maandag 7 november komen de mannen voor het eerst sinds 2010 naar Nederland voor een concert. Die show vindt plaats in Ziggo Dome, Amsterdam.

Foto Steven Wilson op North Sea Jazz 2016: Carolien Sikkenk / Photoline

