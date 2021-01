Steven Wilson – The Future Bites

Uit de verhitte discussies die vooral op social media woedden, valt op te maken dat een aanzienlijk deel van de Steven Wilson-achterban hoopt dat de alleskunner ooit terugkeert van zijn ‘muzikale dwalingen’ en opnieuw de progressieve rock van weleer gaat maken. Natuurlijk het liefst onder de vlag van Porcupine Tree, zijn voormalige band. Het pleit voor Steven Wilson dat hij stug – en alleen – zijn eigen weg blijft volgen. Ook op deze zesde soloplaat. Net als op zijn vorige paar albums echoën de jaren tachtig door. De Britse muzikant nam vrijwel alle instrumenten voor zijn rekening, veel songs worden dan ook gedomineerd door synthesizers en drumcomputers. Dat hij zich daarnaast door actuele popmuziek liet beïnvloeden, blijkt uit sterk op ritmen gestoelde nummers als King Ghost – inclusief falsetzang – en Eminent Sleaze. 12 Things I Forgot is een van de mooiste, melodieuze popliedjes die Steven Wilson ooit schreef. Het zou zo op een latere ABBA-plaat kunnen staan. Het vormt een sterk contrast met Follower, waarop zijn gitaar op een Robert Fripp-achtige manier knarst en schuurt. Het centrale nummer is echter het bijna tien minuten durende Personal Shopper, waarop Wilson met een fikse dosis zelfspot ons consumentengedrag op de korrel neemt. Verrassend genoeg wordt hij daarbij geholpen door Sir Elton John, die heerlijk geaffecteerd een boodschappenlijstje vol ‘overbodige’ producten oplepelt. Inderdaad, inclusief boxsets en gekleurd vinyl. Het mag duidelijk zijn: al is de aankleding deels nieuw, The Future Bites is wel degelijk een echt Steven Wilson-album. Zowel in de terugkerende thematiek – de worsteling met alles wat de moderne tijd ons opdringt – als de bloedmooie melodieën is zijn hand terug te zien. Wilson toont de wereld daarmee dat hij zich vernieuwt, risico’s neemt en tegen de stroom in durft te gaan. Ging het daar niet om, een eeuwigheid geleden, in de progressieve rock?