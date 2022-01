Rush-gitarist Alex Lifeson brengt debuutalbum van nieuwe band Envy Of None uit

Rush-gitarist Alex Lifeson stort zich op een nieuw muzikaal avontuur met de band Envy Of None. Dit viertal brengt op 8 april het naar zichzelf vernoemde debuutalbum uit, waarvan je de eerste single Liar nu al kunt beluisteren!

Envy Of None bestaat naast Lifeson uit zangeres Maiah Wynne, gitarist Alf Annibalini en bassist Andy Curran (tevens bekend van Coney Hatch). Het eerste album bevat elf tracks en belooft een mix van alternatieve rock, experimentele rock en elektronische muziek te worden. In het persbericht wordt de eerste single Liar zelfs vergeleken met de muziek van Nine Inch Nails, Depeche Mode en A Perfect Circle.

Het laatste nummer op het album, Western Sunset, is een ode van Lifeson aan zijn in januari 2020 overleden collega Neil Peart, de invloedrijke drummer van Rush. Daarover zegt de gitarist in het persbericht: “Ik bracht een bezoekje aan Neil toen hij ziek was. Ik stond op het balkon naar de zonsondergang te kijken en dat gaf me inspiratie. Er zit een zekere eindigheid in een zonsondergang en dat is tijdens het hele proces bij me gebleven. Het had een betekenis… een mooie manier om het boek te sluiten.”

Over zangeres Maiah Wynne zegt Lifeson: “Maiah werd mijn muze. Ze gaf nummers als Liar en Look Inside iets etherisch met haar gevoel voor melodie. Nadat ik haar zang hoorde in het lied Never Said I Love You was ik heel enthousiast. Ik werd nooit eerder op deze manier geïnspireerd tijdens het samenwerken met een andere muzikant. Als wij zeggen dat ze speciaal is, is dat omdat ze ook echt fucking speciaal is!”

Beluister de single Liar hieronder!

Foto Alex Lifeson met Rush in Ziggo Dome (2 juni 2013): Willem Schalekamp