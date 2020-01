Rush-drummer Neil Peart (67) overleden

Drumsolo’s worden tegenwoordig vaak gezien als een ietwat overbodig onderdeel van een concert, maar als Neil Peart zijn moment pakte, kon je niet anders dan toekijken met open mond van verbazing. De drummer en tekstschrijver van Rush overleed afgelopen dinsdag aan de gevolgen van hersenkanker, zo maakten de overgebleven bandleden vrijdag bekend.

“Met gebroken harten en het diepste verdriet moeten we melden dat op dinsdag 7 januari onze vriend, ‘soul brother’ en bandmaat zijn ongelooflijk moedige, drieënhalf jaar durende strijd tegen hersenkanker verloor”, luidt het bericht van de Canadese progrockband. Peart volgde in 1974 drummer John Rutsey op, die op het eerste Rush-album had gespeeld. Op alle achttien volgende studioplaten (en de ep Feedback uit 2004) nam Peart de slagwerkpartijen voor zijn rekening. Zijn virtuoze spel in composities als YYZ zorgde ervoor dat hij regelmatig werd uitgeroepen tot een van de beste rockdrummers aller tijden. Ook schreef Peart de memorabele teksten voor klassiekers als 2112 (1976), The Spirit Of Radio (1980) en Tom Sawyer (1981), waarvoor hij inspiratie haalde uit het werk van auteurs als Ayn Rand en John Dos Passos.

Rush, verder bestaande uit zanger/bassist Geddy Lee en gitarist Alex Lifeson, verkocht meer dan veertig miljoen platen en werd in 2013 ingehuldigd in de Rock & Roll Hall Of Fame. Het laatste album, Clockwork Angels, verscheen in 2012. “Neil heeft het geluk hervonden”, vertelde Lee datzelfde jaar aan Lust For Life. “Er is een nieuwe liefde in zijn leven en een paar jaar geleden is hij weer vader geworden. Om die reden wil hij zo veel mogelijk thuis zijn. Vandaar dat Alex en ik de meeste tijd in de studio hebben doorgebracht.” De zanger/bassist vertelde ook dat Peart de vorderingen in de studio vanuit zijn huis in Los Angeles kon volgen en via mails van commentaar kon voorzien. “Het klinkt heel ongezellig, maar we kennen elkaar zo goed dat we elkaar perfect aanvoelen, ook al worden we door duizenden kilometers gescheiden.”

Een jaar na de release van Clockwork Angels trad Rush voor het laatst in Nederland op, tijdens een show in Ziggo Dome op 2 juni 2013. De band maakte na de laatste tournee in 2015 bekend een tijdelijke pauze te nemen. Peart bleek al jarenlang last van zijn gewrichten te hebben. In 2018 vertelden Lee en Lifeson in verschillende interviews dat er helemaal geen tournees of albums meer zouden volgen.

Dream Theater-drummer Mike Portnoy beschouwt Peart als een van zijn grootste helden, zo schrijft hij op Facebook: “Neil Peart zal altijd een mentor en een held voor me blijven en zijn invloed op mij als drummer in de afgelopen veertig jaar is onmeetbaar.” Ook Foo Fighters-frontman Dave Grohl reageerde op het verdrietige nieuws en noemt Peart ‘een ware rock & roll-gigant’. “Ik weet nog goed dat ik voor het eerst naar 2112 luisterde toen ik jong was. Het was de eerste keer dat ik echt naar een drummer luisterde. Sinds die dag is muziek nooit meer hetzelfde geweest. Zijn kracht, precisie en compositie waren onvergelijkbaar. Hij werd niet voor niets The Professor genoemd: we hebben allemaal van hem geleerd.”

Neil Peart is 67 jaar geworden.

Foto Rush in Ziggo Dome (2013): Willem Schalekamp