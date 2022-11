Sting breekt optreden in AFAS Live af wegens keelproblemen

Nog geen uur nadat het concert was begonnen, stonden de bezoekers weer buiten. Sting moest zijn concert in AFAS Live afbreken wegens keelproblemen. Hij had manmoedig geprobeerd er nog iets van te maken, maar alle kunstgrepen mochten niet baten. “Dit was niet de avond die jullie wilden en ook niet de avond die ik wilde, maar ik kom terug.” Het publiek reageerde overwegend met begrip en applaus.

Meteen al bij de eerste tonen van Message In A Bottle was duidelijk dat er iets aan de hand was. Sting sloeg tonen over en kortte uithalen in. De zanger oogde afgetraind en gespierd, maar moe. “De vorige keer dat ik hier was kreeg ik Covid, deze keer heb ik last van een bad cough”, verklaarde hij op het podium.

Later op de avond kondigde Sting aan: “Mijn stem komt niet meer terug vanavond, dus ik ga Every Breath You Take op een heel speciale manier zingen.” Ook dat lukte niet, de zaal nam de zang over. Sting was zichtbaar aangedaan en vertelde dat hij moest stoppen: “Bedankt voor jullie begrip, ik kom terug.”

Het is nog niet duidelijk of kaarten geldig blijven voor een volgend optreden van Sting (kaarthouders worden daar nog over geïnformeerd, aldus een woordvoerder van Mojo Concerts tegen NU.nl). Eerder dit jaar, op 25 maart, was de zanger ook al in AFAS Live te zien. In juli trad hij nogmaals op in Nederland, als een van de headliners van het festival Bospop.

Foto’s: Tiffany Peters

Sting op Bospop, 9 juli 2022