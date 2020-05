The Pretty Things-zanger Phil May (75) overleden

The Pretty Things-frontman Phil May is overleden. Volgens het management van de invloedrijke Britse rockband stierf de zanger aan complicaties bij een heupoperatie na een fietsongeluk.

Hoewel het in 1963 opgerichte The Pretty Things weinig grote hits scoorde, werden de heren bewonderd door vele artiesten met meer commercieel succes. Zo coverde David Bowie maar liefst twee nummers van de band voor zijn album Pinups (1973) en werkte Pink Floyds David Gilmour mee aan een live-uitvoering van albumklassieker S.F. Sorrow. Ook de Nederlandse bluesformatie Cuby + Blizzards liet zich beïnvloeden door de Britten en drummer Hans Waterman werd eind jaren tachtig zelfs lid van The Pretty Things.

May en gitarist Dick Taylor waren de enige constante leden in de vaak van bezetting wisselende band, die zijn grootste successen in de jaren zestig boekte en met S.F. Sorrow (1968) een van de eerste rockopera’s uitbracht. In 2014 vertelde Phil May aan Lust For Life: “Het was een heel ambitieus album. We hadden er met hart en ziel aan gewerkt. De recensies waren euforisch. Alleen had onze platenmaatschappij er totaal geen vertrouwen in. We werden nog steeds gezien als een stel holbewoners; niet bij machte om betekenisvolle muziek te maken. S.F. Sorrow had de geschiedenis in kunnen gaan als de eerste rockopera ooit, maar ons label in Amerika bleef de release uitstellen. Uiteindelijk verscheen Tommy van The Who, dat later was opgenomen, maanden eerder dan onze plaat. Toen ons label medio 1969 eindelijk wakker schrok en S.F. Sorrow dan toch uitbracht, werden we weggehoond als copycats. De schade was onherstelbaar.”

Desondanks bleef The Pretty Things tot in 2018 actief. Voor een reportage van de afscheidstour in LFL085 sprak Lust For Life opnieuw met May en Dick Taylor. Laatstgenoemde vertelde in dat artikel: “Jarenlang vroegen de mensen ons na afloop van concerten wanneer we stopten. Tijdens deze afscheidstour vragen ze wanneer we weer doorgaan.”

Vier jaar voor het afscheid vertelde May in LFL044: “Dick en ik hadden een haat-liefdeverhouding met succes. We konden het in kleine dosis wel aan. Maar zodra het te groot werd, gingen we raar doen. Dan moest alles kapot. Toch kijk ik niet terug met wrok. We hebben ondanks alles een serie albums en singles afgeleverd waar we trots op zijn. Nooit hebben we onszelf overgeleverd aan modegrillen. The Pretty Things is altijd zichzelf gebleven. Rauw, eerlijk en onaangepast.”

Phil May is 75 jaar geworden.

Foto: LFL085/Cote Basque Records