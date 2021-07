Playlist-special: ‘Little’ Steven Van Zandt over de British Invasion

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, UB40 en Def Leppard stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Toen ‘Little’ Steven Van Zandt in 1964 The Beatles zag optreden in The Ed Sullivan Show wist hij zeker: dit wil ik ook! En niet alleen ‘The Fab Four’ beïnvloedden de E Street Band-gitarist, maar ook de andere Britse topacts uit die tijd. Speciaal voor deze special koos Van Zandt zijn favoriete tracks van de British Invasion!

1. The Beatles – She Loves You (single, 1963)

2. The Rolling Stones – Tell Me (The Rolling Stones, 1964)

3. The Pretty Things – Midnight To Six Man (single, 1966)

4. The Creation – Making Time (We Are Paintermen, 1967)

5. The Kinks – Till The End Of The Day (The Kink Kontroversy, 1965)

6. The Dave Clark Five – Bits And Pieces (Glad All Over, 1964)

7. The Hollies – Look Through Any Window (single, 1965)

8. The Searchers – Have You Ever Loved Somebody (b-kant, 1966)

9. The Animals – We Gotta Get Out Of This Place (single, 1965)

10. The Swinging Blue Jeans – Hippy Hippy Shake (single, 1963)

Foto: Björn Olsson/Universal