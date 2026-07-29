Black Sabbath-gitarist Tony Iommi brengt nieuw album uit op 23 oktober (nieuws)

De legendarische Black Sabbath-gitarist Tony Iommi brengt op 23 oktober een nieuw album uit. From The Dark bevat Iommi’s eerste studiowerk sinds het laatste Sabbath-album 13 (2013) en is opgenomen met o.a. de Noorse zanger Jorn Lande. De eerste single World Alone kun je hieronder al beluisteren!

World Alone was eerder vandaag voor het eerst te horen tijdens een streaming-event in Birmingham. In het nummer – en op de rest van het album – zijn naast zanger Lande ook bassist Becky Baldwin en drummer Karl Brazil te horen. Lande nam tevens de songteksten voor zijn rekening. In een persbericht vertelt de inmiddels 78-jarige Iommi over From The Dark: “It’s an album we’ve really enjoyed making. We’re not trying to prove anything – it’s a great album, it rocks!”

De Black Sabbath-riffmeister bracht zijn eerste soloalbum Iommi uit 2000, waarop verschillende grootheden uit de hardrock en metal de leadzang voor hun rekening namen (van Billy Corgan tot Ozzy Osbourne en The Cult’s Ian Astbury). Sindsdien verschenen ook twee samenwerkingen met Glenn Hughes (The 1996 DEP Sessions en Fused), de zanger/bassist die we vooral kennen van zijn werk met Deep Purple en Black Country Communion.

Back To The Beginning

Tony Iommi stond vorig jaar voor de allerlaatste keer op het podium met de originele bezetting van Black Sabbath, tijdens Ozzy Osbourne’s historische afscheidsconcert Back To The Beginning in Birmingham. Naast de zanger zelf traden ook grote namen als Metallica, Guns N’ Roses en Slayer op. De reünie van Black Sabbath was extra bijzonder omdat de oorspronkelijke drummer Bill Ward weer van de partij was, voor het eerst sinds 2005.

Bekijk de dystopische videoclip van Tony Iommi’s nieuwe single World Alone hieronder. Meer lezen over de Black Sabbath-gitarist? Bekijk hier Lust For Life 141, inclusief een interview met Iommi!

Persfoto van Tony Iommi door Ross Halfin