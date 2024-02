MC5-gitarist Wayne Kramer (75) overleden (nieuws)

Gitarist Wayne Kramer is op 75-jarige leeftijd overleden, zo werd vrijdagavond via zijn social media-kanalen bekendgemaakt. De muzikant uit Detroit brak in de jaren zestig door met de razend invloedrijke protopunkband MC5 en stond ook bekend om zijn activisme.

“Tijdens de eerste bandvergaderingen hadden we hooglopende discussies”, vertelde Wayne Kramer in 2012 in een interview met Lust For Life. “We wilden geen entertainment bieden. Als band moesten we ergens voor staan. De contouren van ons wereldbeeld werden al snel duidelijk. We waren links, alternatief en tegendraads, we zetten ons af tegen autoriteiten. MC5 moest onderdeel zijn van een groeiende tegenbeweging. Het klinkt prekerig, maar die overtuiging zat heel diep. Dat fanatisme maakte de optredens extra explosief.”

Kramer richtte MC5 in 1963 op met zijn schoolvriend Fred ‘Sonic’ Smith. De bandnaam was een verwijzing naar de thuisstad van de band: ‘Motor City’, oftewel Detroit, maar ook naar de succesvolle sixtiesband The Dave Clark Five (tevens bekend als DC5). Smith en Kramer creëerden al snel een eigen geluid door zich niet alleen te laten inspireren door rock & roll-artiesten als Chuck Berry, maar ook door de freejazz van bijvoorbeeld John Coltrane. MC5 maakte eind jaren zestig deel uit van een bijzondere scene in Detroit, waarvan ook de al even ruige band The Stooges deel uitmaakte.

Kick Out The Jams

De waanzinnige optredens van MC5 maakten grote indruk en – heel ongewoon voor die tijd – de band debuteerde zelfs met een live-album. Vooral de titelsong van Kick Out The Jams (1969) bleek van grote invloed op latere (punk)rockbands en is sindsdien dan ook talloze keren gecoverd, bijvoorbeeld door Rage Against The Machine, Jeff Buckley en Pearl Jam. “Het is een erg goed album”, oordeelde Kramer in Lust For Life 020. “Ik kan je vertellen dat er avonden geweest zijn dat we nóg beter waren.” Ook opvolgers Back In The USA (1970) en High Time (1971) staan tegenwoordig te boek als klassieke albums.

MC5 viel echter al snel uiteen: in 1972 werd bassist Michael Davis uit de band gezet en in december dat jaar volgde een afscheidsshow in dezelfde zaal waar Kick Out The Jams was opgenomen: The Grande Ballroom in Detroit. Drie jaar later werd Wayne Kramer opgepakt nadat hij drugs probeerde te verkopen aan undercover-agenten. Zijn straf: vier jaar in de gevangenis. Na zijn vrijlating was de gitarist weer actief in verschillende bands en als soloartiest, terwijl zijn oude band een legendarische status verwierf. Later in zijn leven maakte Kramer dan ook muziek met diverse bekende bewonderaars, onder wie Alice Cooper, Lemmy Kilmister en Ian Astbury (The Cult).

Gevangenis-optredens

Kramer bleef ook actief als activist: zo trad hij op in gevangenissen, waar hij vertelde over de keuzes die hij gemaakt had in zijn leven en de gevolgen daarvan. “Achter de gevangenisdeuren is de geest van MC5 nog springlevend”, aldus Kramer in 2012. Om het vijftigjarig jubileum van Kick Out The Jams te vieren, startte hij ook de MC50-tour, waarbij hij werd bijgestaan door leden van o.a. Soundgarden en Faith No More. Ook werd rond die tijd Kramers autobiografie The Hard Stuff: Dope, Crime, The MC5 And My Life Of Impossibilities gepubliceerd.

Wayne Kramer overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. In een uitgebreide reactie op de dood van de MC5-frontman noemt Tom Morello hem op Instagram ‘de beste man die ik ooit gekend heb’.

Foto: Jim Newberry/Shore Fire Media