Playlist-special: Alice Cooper over de beste Detroit-rocksongs

Onder anderen Melissa Etheridge, Little Steven Van Zandt, Tom Odell en leden van KISS, Def Leppard en Toto stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Alice Cooper werd 73 jaar geleden geboren in Detroit en deelde er later affiches met onder andere The Stooges en MC5. Eerder dit jaar keerde de shockrocker terug naar zijn roots op zijn nieuwste album Detroit Stories. We vroegen Alice naar zijn ultieme Detroit-playlist!

1. Alice Cooper – Detroit City 2021 (Detroit Stories, 2021)

2. The Stooges – Loose (Fun House, 1970)

3. MC5 – Kick Out The Jams (Kick Out The Jams, 1969)

4. Brownsville Station – Smokin’ In The Boys Room (Yeah!, 1973)

5. Stevie Wonder – Fingertips – Part 2 (Recorded Live: The 12 Year Old Genius, 1963)

6. Grand Funk Railroad – We’re An American Band (We’re An American Band, 1973)

7. Suzi Quatro – Your Mamma Won’t Like Me (Your Mamma Won’t Like Me, 1975)

8. Ted Nugent – Cat Scratch Fever (Cat Scratch Fever, 1977)

9. The White Stripes – Seven Nation Army (Elephant, 2003)

10. Bob Seger & The Last Heard – East Side Story (single, 1966)

Foto: earMUSIC/Jenny Risher