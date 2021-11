Teufel Radio One: dansend uit bed

Opstaan: wat mij betreft het allervervelendste moment van de dag. Ondergetekende heeft namelijk een grote voorliefde voor slaap en is bovendien uitzonderlijk bekwaam gebleken in het onbedoeld negeren van wekkers. Lange tijd heb ik – met wisselend succes – vertrouwd op mijn smartphone om mij wakker te maken. Net als veel anderen trouwens, want de traditionele wekkerradio leek al enige jaren op zijn retour.

En terecht – wat moet je anno 2021 nog met zo’n los apparaat?

Met het juiste been uit bed stappen, aldus onze vrienden van Teufel. De nieuwe hifi-wekkerradio van dit Duitse audiomerk zou wakker worden namelijk stukken leuker moeten maken. Met de Teufel Radio One sta je op met een alarmtoon, of – en dat is natuurlijk veel aangenamer – je favoriete muziek. Met de Radio One luister je naar de klassieke FM-radio of naar digitale radio via DAB+ voor een nog betere geluidsontvangst. Dankzij de drie presettoetsen heb je altijd jouw voorkeurszenders binnen handbereik.

Overigens ben je met de Radio One niet enkel op radiozenders aangewezen voor de dagelijkse muzikale oppepper. Via Bluetooth kun je muziek ook vanaf je telefoon naar de wekkerradio streamen, of koppel je mobiel of mp3-speler via de AUX-ingang met de Radio One.

Eigenlijk is de Radio One dus een wekkerradio en draadloze speaker in één.

Klopt! En, voor €169,99, nog een indrukwekkend goede ook. Teufel zou zijn reputatie als audiogigant geen eer aandoen als er niet uitzonderlijk veel aandacht was besteed aan de geluidskwaliteit van het stijlvolle kastje. De twee aluminium fullrange drivers, een groot passief membraan en de door Teufel ontwikkelde Dynamore-technologie zorgen voor een verrassend vol stereogeluid, dat je niet zou zoeken achter zo’n compact apparaatje. Het is maar goed dat de Radio One stevig op zijn rubberen voetjes staat, anders zou de krachtige bas de wekkerradio zelfs zo van het nachtkastje doen glijden!

Dat klinkt alsof de speaker in elk geval voldoet! Hoe zit het met zijn voornaamste functie: wekken?

De Teufel Radio One is naast Bluetooth, DAB+ en FM-radio voorzien van vier wektonen, die precies doen wat ze beloven. De wekkerradio heeft twee afzonderlijk instelbare wekkers en verschillende wekmodi voor bijvoorbeeld doordeweeks of in het weekend, allemaal met de optie om ze naar behoefte uit of aan te zetten of te laten snoozen. Ook bij het in slaap vallen kan de Radio One tot dienst zijn. De sleeptimer laat het geluid automatisch afzwakken na verloop van een vooraf ingestelde tijd.

De bediening van de Radio One is handig ingericht met knoppen en een multifunctioneel draaiwiel. Overdag oogt dit prachtig, in het donker op de tast is het wat lastiger navigeren. Een extra pluspunt is het display van de wekkerradio, dat door het speakerdoek heen schijnt en zowel automatisch als handmatig kan worden gedimd. Wel is voor lichte slapers onder ons zelfs de laagste stand nog aan de felle kant. De schermtaal van de Radio One is standaard ingesteld op Engels, Teufel biedt geen Nederlands display.

Kopen, zo’n Radio One? Of toch maar doorgaan met die telefoonwekkertjes?

Wie voor relatief weinig geld aangenaam aan de dag wil beginnen, kan zich in de handjes knijpen met deze hifi-wekkerradio met DAB+, FM en Bluetooth. De Teufel Radio One is bovendien beschikbaar in stijlvol zwarte uitvoering of in subtiel lichtgrijs.

Meer info: teufelaudio.nl