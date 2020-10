Win kaarten voor Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace

Nick Cave gaf eerder dit jaar een bijzonder solo-optreden in Alexandra Palace in Londen. Die show, inclusief vier niet eerder vertoonde nummers, is vanaf 5 november wereldwijd in bioscopen te zien. Lust For Life mag kaarten weggeven! Lees hieronder hoe je kans maakt.

Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace werd in juni dit jaar opgenomen. De registratie was oorspronkelijk uitsluitend bedoeld als online evenement, maar de Australische singer-songwriter besloot de concertfilm een tweede leven te geven met vertoningen in bioscopen over de hele wereld. Twee weken later, op 20 november, verschijnt er ook een live-album met opnames van het bijzondere solo-optreden.

In de concertfilm zingt Cave zowel klassiekers (o.a. The Mercy Seat en Into My Arms) als nummers van zijn meest recente album Ghosteen (2019). Ook werk van ‘side project’ Grinderman komt aan bod. Daarnaast bevat Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace dus ook vier songs die niet vertoond werden toen de registratie eerder dit jaar te streamen was. Lees hier onze recensie.

Wil jij kans maken op vrijkaarten? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Nick Cave en laat ons weten in welke bioscoop je de concertfilm zou willen bekijken. Een overzicht van zalen en tijden vind je hier.

Foto: Joel Ryan