Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, zijn er o.a. in Nederland net weer nieuwe maatregelen ingegaan om de COVID-19-uitbraak de smerige kop in te drukken. Waren we bijna gewend geraakt aan het idee van semi-kleinschalige concerten, nu dreigt ook daar voorlopig een einde aan te komen. Diverse instellingen en artiesten proberen in dezelastige tijden op een andere manier het livegevoel enigszinsin leven te houden. Zo bedacht Nick Cave het plan om op 23 juli 2020, toen de eerste lockdown enigszins achter de rug was, een streaming-only optreden te geven in de Londense zaal Alexandra Palace. Liefhebbers konden een kaartje kopen voor dit online evenement, maar dat liep deels in de soep toen behoorlijk wat kijkers te maken kregen met haperend beeld en/of geluid. Des te fijner dat Idiot Prayer een tweede leven krijgt: vanaf 5 november in de bios en een paar weken later verschijnt er een audio-only versie. Misschien dat de stream-kijkers zich enigszins belazerd voelen (wat nou beloofde exclusiviteit?!), maar het zou eeuwig zonde geweest zijn als dit optreden verdween in de krochten van het internet.

De titel Nick Cave Alone At Alexandra Palace dekt de lading volledig: ruim honderd minuten is het alleen Nick die, zichzelf begeleidend op zijn vleugel, in een doodstille (goh) zaal vele hoeken van zijn oeuvre verkent. Songs van sideproject Grinderman staan schouder aan schouder met Cave-klassiekers als The Mercy Seat, The Ship Song en Into My Arms – en ook de meer ambient-achtige recente albums Skeleton Tree (2016) en Ghosteen (2019) zijn vertegenwoordigd. Opvallend: al die liedjes werken buitengewoon uitstekend in een pianoballad-jasje, maar daar heeft ome Nick van tevoren natuurlijk ook goed over nagedacht. En ook opmerkelijk: Cave’s stem wordt met de jaren alleen maar beter. Dat viel op Ghosteen al op, maar deze liveregistratie is een nog duidelijker bewijsstuk. En bovendien een welkom stukje troost in deze karige livemuziektijden.

Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace is op 5 november in de bioscoop te zien. Een live-album met dezelfde titel verschijnt op 20 november.

Foto: Joel Ryan