De 10 beste classic rock-covers van Foo Fighters

Dave Grohl is vandaag 52 jaar geworden! De ex-drummer van Nirvana en frontman van Foo Fighters steekt nooit onder stoelen of banken wie zijn helden zijn en is ook niet vies van een cover hier en daar. Speciaal voor zijn verjaardag hebben wij de beste en meest opmerkelijke classic rock-covers door Foo Fighters even op een rijtje gezet.

10. Under Pressure

Deze cover van de samenwerking tussen Queen en David Bowie mag niet ontbreken. De Foo Fighters speelden Under Pressure tijdens verschillende shows, onder meer tijdens het optreden op het Rock Am Ring-festival in 2015.

9. Baker Street

Het origineel van Gerry Rafferty is een echte softrockballad. Foo Fighters nam het nummer op voor de speciale editie van het album The Colour And The Shape en die versie kwam ook terecht op de b-kant van de single My Hero. Deze uitvoering is ietsje ruiger dan het origineel.

8. Hocus Pocus

In 2008 bewezen Dave Grohl en consorten nog even dat de Nederlandse band Focus ooit heel groot was in de VS. Speciaal voor het Nederlandse publiek deden ze een cover van Hocus Pocus in een medley met hun eigen klassieker Everlong.

7. I Feel Free

Foo Fighters nam graag classic rock-covers op voor b-kanten van singles. Zo ook in 2005 voor de single DOA. Daarvoor namen ze een cover op van I Feel Free van Cream.

6. Bad Reputation

In 2011 brachten de Foos speciaal voor Record Store Day de lp Medium Rare uit, waarop bijna al hun coverversies van verschillende nummers zijn verzameld. Een track die daarvoor nog niet eerder was uitgebracht, is hun versie van Bad Reputation van Thin Lizzy. In 2011 speelden ze ‘m bij David Letterman, samen met Joan Jett.

5. In The Flesh

In The Flesh van Pink Floyd werd regelmatig gespeeld tijdens tournees. In de show van Jimmy Fallon speelde Foo Fighters de openingstrack van The Wall zelfs nog samen met Roger Waters.

4. Have A Cigar

In The Flesh is niet het enige nummer van Pink Floyd dat de Foos hebben gecoverd. In 1998 namen ze voor de soundtrack van Mission: Impossible II een eigen versie op van Have A Cigar. Queen-gitarist Brian May speelde er ook op mee.

3. Tie Your Mother Down

En dat was niet de enige keer dat ze met Brian May hebben samengewerkt. Twee keer (tijdens een concert in Hyde Park, en hier tijdens het iTunes festival in 2011) speelden ze de Queen-song Tie Your Mother Down met May en Queen-drummer Roger Taylor. Daarnaast is deze klassieker ook een nummer dat de Foos regelmatig op hun setlist hebben staan.

2. Rock And Roll / Ramble On

Foo Fighters heeft meerdere songs van Led Zeppelin gecoverd. Maar tijdens het concert in Wembley Stadium was het wel heel bijzonder toen Jimmy Page en John Paul Jones kwamen meespelen met de Led Zeppelin-klassiekers Rock And Roll en Ramble On.

1. Band On The Run

Speciaal voor een album dat ter ere van het veertigjarige jubileum van BBC Radio 1 verscheen, namen de Foo Fighters een cover op van Band On The Run van Wings. Paul McCartney zelf vond de cover zo goed dat hij Dave Grohl vroeg om samen met hem het nummer te spelen tijdens een concert in Liverpool in 2008. Het was overigens niet de enige keer dat de heren het podium deelden…

Foto Foo Fighters op Rock Werchter 2017: Robin Looy