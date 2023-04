Foo Fighters brengt nieuw album But Here We Are uit in juni (nieuws)

Voor het eerst sinds het overlijden van drummer Taylor Hawkins in maart vorig jaar verschijnt er een nieuw album van Foo Fighters. De plaat heet But Here We Are en is vanaf 2 juni verkrijgbaar. De eerste single Rescued kun je hieronder al beluisteren!

Volgens het persbericht is het nieuwe album een antwoord van Dave Grohl en de zijnen op wat ze hebben doorstaan sinds de dood van Hawkins: “Na een jaar van overdonderende verliezen, zelfreflectie en bitterzoete herinneringen is But Here We Are een eerbetoon aan de helende kracht van muziek, vriendschap en familie.” De elfde Foo Fighters-plaat bevat tien songs en doet volgens de band qua sound denken aan het debuut uit 1995.

Taylor Hawkins overleed op 25 maart vorig jaar, op dezelfde dag dat Foo Fighters een optreden zou geven in Bogota, Colombia. De dood van de drummer schokte de muziekwereld, zoals bleek uit reacties van vele grote rocksterren (o.a. Slash, Alice Cooper en Ozzy Osbourne). Later dat jaar werden tributeconcerten georganiseerd in Engeland en Amerika, waarbij de overgebleven bandleden optraden met verschillende gastartiesten. Zo kwamen onder anderen Paul McCartney, Liam Gallagher, Nile Rodgers en (ex-)leden van Queen, Rush, AC/DC en Led Zeppelin opdraven om Hawkins te eren.

But Here We Are is het eerste album van Grohl en co. sinds Medicine At Midnight uit 2021. In datzelfde jaar kreeg Foo Fighters een plek in de Rock & Roll Hall Of Fame, waarbij Paul McCartney de groep ‘one of the greatest rock & roll bands in the world’ noemde.

Beluister hieronder de nieuwe single Rescued, tevens de openingstrack van But Here We Are!

Foto Foo Fighters op Rock Werchter 2017: Robin Looy

